Александр Положинский, который служит в армии, перенес две сложные операции

Александр Положинский откровенно рассказал, почему оказался в больнице

51-летний певец и лидер группы "Тартак", а ныне военнослужащий 47-й бригады ВСУ Александр Положинский перенес две сложные операции. Об этом он сообщил у себя на странице в инстаграм.

В частности, певец опубликовал архивное милое фото с собачкой в руках и в очках, под ним он признался, что перенес две сложные операции на глазах. К счастью, они прошли успешно, и в дальнейшем певец надеется, что он сможет ходить без очков. Впереди его ждет реабилитация.

"На данный момент это мое последнее фото в очках для улучшения зрения. И я очень надеюсь, что такие очки мне больше никогда не будут нужны. На этой неделе я сделал две операции. Операции прошли прекрасно, оказались и близко не такими страшными, какими казались до того, теперь должен выдержать довольно длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности. Моя благодарность врачам, которые меня обследовали и лечили, спасибо также друзьям и подругам, которые давали советы, рекомендации и поддержку", — написал певец.

В заметке он также анонсировал выход его авторской программы на радио Армия ФМ, которая стартует уже сегодня, 1 апреля. Певец признался, что работа над программой была не его личным желанием, но в армии, по его словам, за солдат решают другие люди.

Читайте также: Лидер группы "ТНМК" Фагот попал в госпиталь

"С понедельника 1-го апреля стартует моя программа на Армия ФМ. Это не был мой собственный выбор, но в армии, к сожалению, за тебя часто решают другие люди. Но раз приказали, максимально постараюсь сделать ее интересной и содержательной. Надеюсь на вашу поддержку и взаимодействие в создании этой программы — очень будет нужна обратная связь. По задумке, программа будет выходить вечером в 20:00, с понедельника по пятницу включительно, будет длиться два часа. Я еще напишу в понедельник о ней. А пока надо закрапывать глаза. На фото собачка не моя. Дали подержать", — написал Положинский.

Под сообщением поклонники певца поддержали его и пожелали скорейшего восстановления:

"О, поздравляю!!! Это такое крутое ощущение видеть, я сделала в марте 2022 в Киеве, потому что уже не боялась последствий, а боялась не увидеть врага в прицел", "Быстрого выздоровления, видеть своими это невероятно. Сама делала коррекцию в начале этого года", "Скорейшего выздоровления и чтобы зрение только улучшалось", "Поздравления с началом качественно новой жизни", "Восхищаюсь Вами, потому что Вы осмелились вообще сделать такую операцию. Скорейшего выздоровления!".

Напомним, ранее мы писали, артист, который стал солдатом. Сашко Положинский рассказал о своем фронтовом опыте. Кроме этого, Фокус писал, певец Александр Положинский рассказал, что перешел в новое подразделение ВСУ.