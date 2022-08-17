"Прилетало. Много. Один раз так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт. Но он меня не вывел из равновесия. И ни за секунду моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и ни за кого из тех, кто был там вместе со мной". Сашко Положинский рассказал о своем фронтовом опыте.

Сегодня три месяца как я в ВСУ.

Не так много, чтобы этим можно было особенно гордиться. Не так мало, чтобы на это не обращать внимания.

Что успел за это время?

Научился много чему новому и вспомнил кое-что из забытого. Точно стал лучше стрелять. Точно не стал лучше бросать гранаты. Начал минимально разбираться в снаряжении, овладел некоторой терминологией и чуть быстрее заряжаю магазины. Но бегать быстрее в полном снаряжении пока не удается.

Оружие чищу плохо. То есть, делаю это тщательно, старательно и долго, заканчиваю, думая, что почистил пусть не идеально, но очень хорошо, а потом кто-то из командиров проверяет — и заявляет, что мое оружие не чисто. Что за магия такая, пока выяснить не удалось.

Научился ценить волонтерский труд. Я и раньше понимал его важность. Но не чувствовал это так остро и близко. А тут и самому пришлось немного поволонтерить, и от многих волонтеров и волонтерок помощь принимать — для себя лично и для своего подразделения. Благодарю вас, дорогие, за все, что вы делаете. Это тяжелый труд, но то, что вы делаете – это космос, это вселенная!

Участвовал в трех концертах для бойцов нашего 47-го батальона и двух спонтанных концертах для гражданских — в двух моих родных городах, Луцке и Киеве. Первый из пяти концертов был праздничным — в честь моего 50-летия. Да-да, напоминаю, этот свой юбилей я встретил в ВСУ.

[ + – ] Сашко Положинский: "50-летний юбилей я встретил в ВСУ"

Был на фронте. Даже не на нуле, а еще немного дальше. Фактически – в полуокружении. По общей продолжительности гораздо меньше, чем суммарно за все предыдущие годы войны. Но тогда я был с концертами, непосредственно по мне не стреляли и у меня всегда была опция сбежать при малейшей угрозе — хотя ни разу этой опцией воспользоваться, к счастью, не пришлось.

В этот раз по мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглые сутки. С перерывами, конечно, иногда с довольно длительными, но прилететь могло в любой момент дня и ночи.

И прилетало. Много. Однажды так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт. Но он меня не вывел из равновесия. И ни за секунду моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и ни за кого из тех, кто был там со мной.

Помогает ли мне в армии то, чем я занимался 25 лет своей жизни? Частично – да. Меня часто узнают, говорят хорошие слова, благодарят. Это приятно.

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Мне и через меня всему подразделению дарят много полезных, важных и нужных вещей. Одежда, обувь, снаряжение, автомобили, разные очень важные для эффективного ведения войны штучки, продукты, медицина, гигиена — очень, очень, очень много всего, отдельными подарками и довольно большими поставками, дарили добрые люди и коллективы добрых людей. И за это всем вам большое и искреннее спасибо! Хотя иногда я и забывал или не мог поблагодарить как следует. Но это не значит, что этой благодарности и уважения нет в сердце моем. Она там есть – и это правда.

По моему приглашению у нас выступали Иван Марунич, Сергей Танчинец, Арсен Мирзоян со всем своим коллективом — это ценно, спасибо вам, друзья! И надеюсь, что это еще не все мои коллеги по сцене, которые спели для моих коллег по батальону, а со временем и однополчан. Надеюсь, что будут еще.

[ + – ] Здесь, в ВСУ, много очень классных, удивительных, фантастических, а при этом — простых и искренних — ребят Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Это из плюсов. А из минусов, которые дает моя предыдущая сценическая жизнь – восприятие. Часто чувствую на себе несколько пристрастное отношение. Кто-то думал, а может, до сих пор думает, что я здесь ради пиара. Нет, совсем не ради него. Есть несколько более важных и более весомых причин.

Кто-то уверен, что я здесь в каком-то особом — "звездном" — статусе. Уверяю, все "привилегии" или "поблажки", которые у меня есть, получены мной не за предыдущие заслуги, и не благодаря моим знакомствам в руководстве батальона, армии или государства, а заработаны добросовестным отношением, ответственностью, дисциплинированностью, объемом сделанного, количеством и качеством полученных навыков и знаний. И все поощрения, которые я получаю, не больше, чем у других моих военных коллег, которые прилагают столько же стараний и усилий, чтобы быть лучше.

И еще один аспект предвзятости, который я ощущаю на себе. Конечно, я еще не самый лучший солдат в мире. Но таки значительно лучше, чем был три месяца назад.

И все знания и умения, которые я здесь приобретаю, они же ложатся не на голую почву. У меня большой запас увиденного, услышанного, прочитанного ранее, большой опыт общения с крутыми воинами и профессионалами в разных областях и сферах нашей жизни — наука, бизнес, политика, культура, спорт. Все это делает меня потенциально крутым и эффективным во многих проявлениях армейской жизни. А меня все же часто воспринимают только как артиста, пытающегося быть солдатом. Я уже не пробую, я уже есть.

И напоследок немного слов благодарности всем вам. Всем говорящим и пишущим мне добрые слова, слова благодарности и поддержки. Всем, кто искренне жмет мне руку или обнимает при встрече. Всем, кто зовет меня в гости, на прогулку или на кофе. Всем, кто делает подарки в реале или доналит онлайн. Это все очень важно и ценно для меня. И все это утверждает меня во мнении, что я на верном пути. Спасибо, спасибо, спасибо вам!

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Номер карты и PayPal не напоминаю. Еще с прошлого раза там есть — вы очень щедро тогда надонатили! Хотя мы уже и докупили много всего к тем многочисленным подаркам, о которых я писал выше, — и все это очень нужно, в том числе и такое, о чем сказать не могу, потому что секрет, — сбережений еще хватит на некоторые запланированные приобретения.

Ну и из своей зарплаты и роялти еще потратил не все.

А еще уверенности добавляет то, что я знаю: если потребуется, я всегда могу обратиться за помощью к вам, а вы без своей помощи меня и нас не оставите. Помню и ценю это!

А! Забыл сказать! Я еще за эти три месяца, с определенными авантюрными попытками, логистическими сложностями и жертвованием драгоценным временем на отдых, при поддержке многих людей, а в первую очередь — Валерия Лихачева и Романа Сороки, записал две песни!

Одну — "Даю Совета" — вы уже могли слышать, она есть на моем канале https://t.me/sashkopolo. А другая должна получиться вот-вот. Ну, как вот-вот? Совсем скоро. Она уже есть. Но еще нужно немного времени, чтобы надлежащим образом подготовить релиз и, возможно, сделать видео.

Так много написал и еще так многое хотелось бы сказать. Но скажу только вот что. Здесь, в ВСУ, много очень классных, удивительных, фантастических, а при этом — простых и искренних — ребят. У нас множество крутых офицеров и командование, которое вызывает доверие и уважение.

Да, наша армия не идеальна, но нас — тех, кто пытается сделать ее лучше, более современной, эффективной, прогрессивной, передовой — все же в ней подавляющее большинство. Но без вас – без украинского народа – без вашей веры и помощи мы не справимся. Потому что мы — это и вы. Будем вместе! Помните об этом.

Спасибо всем, кто дочитал. Кто дочитал — пишите в комментах "жму руку", "обнимаю" или "цьом".

Люблю вас.

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