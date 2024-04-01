Виктория Бекхэм провела Пасху с семьей на роскошной яхте (фото, видео)

Виктория, Дэвид и их наследники надели тематические ушки кроликов. Они загорали на солнце и пели песни.

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм с семьей отметила Пасху 2024 на роскошной яхте. Праздничными кадрами звезда делится в Instagram.

Дэвид Бекхэм с женой завершили празднование Пасхи в воскресенье, 31 марта, спев песню Долли Партон Islands In The Stream на яхте в Майами.

Виктория и Дэвид Бекхэмы

Виктория рассказала, что трогательный момент был снят их невесткой Николой Пельц, которая шутливо прокомментировала: "феноменальная операторская работа".

В частности, мама четверых детей поделилась рядом солнечных кадров с семьей с борта роскошного судна.

Важно Дэвид Бекхэм отправился в отпуск на борту новой роскошной яхты

"Счастливой Пасхи!!!" — написала Виктория.

К ней с Дэвидом присоединились трое детей — Харпер, Бруклин и Круз. Сына Ромео с семьей не было. Также на праздновании появилась жена Бруклина Бекхэма Никола Пельтц, с которой они поженились в апреле 2022 года.

Семья позировала для праздничных снимков на кристально-голубом фоне, надев тематические розовые ушки кроликов.

Семья Бекхэм

А на одном из кадров Никола держала ногу своей свекрови, ведь Виктория получила травму на День святого Валентина, когда тренировалась в зале.

"Счастливой Пасхи!!! Люблю вас очень сильно!!!" — написала американская актриса.

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм

Напомним, Виктория Бекхэм станцевала с Николой Пельтц.

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