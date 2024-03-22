Викторию Бекхэм заметили на костылях в Париже (фото)

Знаменитость сломала ногу на День всех влюбленных. Впрочем, травма не мешает ей продолжать работать и выходить на публику.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм продолжает делать костыли частью своих образов, когда она вышла на улицы Парижа. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Дэвида Бекхэма носила белый носок и белый кроссовок Jordan на своей неповрежденной ноге.

Виктория была в темных солнцезащитных очках и черном джемпере с подвернутыми рукавами, а также в приталенных черных леггинсах. Многодетная мама завершила свой парижский образ маленькой черной сумочкой через плечо, золотыми часами и изысканными серьгами.

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Дэвид Бекхэм рассказал фанатам, что жена сломала ногу в спортзале на День святого Валентина. Поделившись фотографией своей стопы, покрытой мешком со льдом, Виктория написала: "С Днем святого Валентина... упала в спортзале!!!"

Несмотря на травму, певица призналась, что "не может не посещать спортзал".

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Во время Недели моды в Париже в начале месяца Виктория Бекхэм с гордостью наблюдала за показом своей последней коллекции.

Дэвид признавался, что "так гордится" возлюбленной за то, что она не позволила своей травме испортить ей большой вечер.

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала, как сломала ногу.

Также Фокус писал о расставании сына Виктории Бекхэм Ромео и его девушки Мии Реган.