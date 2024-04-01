"Появился золотой шар света": Робби Уильямс заявил, что его преследуют инопланетяне (фото)

По словам музыканта, у него было много встреч с представителями других цивилизаций. Робби заявил, что впервые встретился с НЛО в 2008 году.

Британский певец, бывший участник группы Take That Робби Уильямс считает, что инопланетяне намеренно выбрали его, чтобы он стал их посланником на Земле, так как является известной личностью, сообщает Daily Star.

По словам 50-летнего музыканта, у него было несколько близких контактов инопланетянами, а однажды он видел НЛО так близко к себе, что мог ударить его "теннисным мячом". Робби убежден, что инопланетяне продолжают приходить к нему, потому что хотят, чтобы он использовал свой статус поп-звезды и рассказал миру, что "правда где-то рядом".

"Иногда я думаю, что существует множество различных теорий, которые мы все имеем относительно этих инопланетных вещей. Я пытаюсь разделить нарциссизм и эго, но большую часть времени безуспешно. Часто задаюсь вопросом, должен ли я смотреть на встречи с НЛО с позиции публичной платформы. Но я должен поговорить об этом", — отметил певец.

Робби живет в Беверли-Хиллз со своей женой Айдой Филд и четырьмя детьми: 11-летним Тедди, девятилетним Чарли, пятилетней Коко и трехлетним Бо.

Певец Робби Уильямс с женой Айдой Филд Фото: Getty Images

По словам хитмейкера "Ангелов", он провел большую часть своих встреч с инопланетянами в Лос-Анджелесе. Уильямс заявил, что чувствует, что этот американский город, где он время от времени жил почти 15 лет, является магнитом для посетителей из других миров.

"По какой-то причине я чувствую себя ближе к инопланетянам в Лос-Анджелесе, чем в Англии… Только когда я приехал в Лос-Анджелес, где живу или жил какое-то время, здесь словно вихри, это очень странная земля", — поделился певец.

Робби заявил, что впервые НЛО посетил его студию звукозаписи в 2008 году, когда записывали песню "Аризона".

Робби Уильямс Фото: Википедия

"Я только что написал песню под названием "Аризона". Вся она о контакте с инопланетянами, мы прослушивали запись. Когда я стоял на балконе, вдруг появился большой золотой шар света, мы подумали, что это Венера, Марс или что-то в этом роде. Потом песня перестает играть и НЛО исчезает. Но затем мы снова включили "Аризону", и круглый объект снова повернулся вверх. Так произошло четыре раза. После этого началась сильная гроза и эти два больших световых шара начали танцевать в небе. Это было похоже на световое шоу, продолжавшееся около часа", — вспомнил Уильямс.

Напомним, 13 февраля Робби Уильямс признался, что не думал, что брак с Айдой Филд продлится долго. Робби Уильямс и его жена женаты уже много лет, у них четверо детей. Бывший вокалист Take That встретил Айду Филд в 2006 году, а поженились они в 2010 году.