Умер известный украинский КВНщик Святослав Пелишенко

Святослав Пелишенко родился и вырос в Украине, однако последние годы жизни провел на территории РФ.

Умер известный украинский сценарист, шоумен и юморист Святослав Пелишенко, более известный как капитан команды КВН "Одесские джентльмены". Событие случилось вчера, 31 марта, сообщила экс-участница команды КВН Светлана Фабрикант в Фейсбук.

"Капитан покинул нас... Сэр капитан... Святослав Пелишенко. Слава... Большой ребенок... Бесконечно талантливые, бесконечно мудрые, бескомпромиссно справедливые и честные, страшно скромные и любимые всеми нами. Потому что — моя дорогая! Очень любил свою Одессу, посвятил ей книги, стихи и даже песни... У меня не хватит слов, чтобы описать его сегодня... Славы уже нет с нами... Спасибо, Слава",- написала она в заметке.

Что именно стало причиной смерти юмориста пока не известно. Ему было 71 год.

Стоит отметить, что Святослав Пелишенко родился в Одессе, много лет был участником и капитаном КВН команды "Одесских джентльменов".

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Был автором известных советских программ, таких как "Городок", "Голубой огонек на Шаболовке", "Субботний вечер", "Юрмалина" и других.

Кроме этого, Святослав при жизни успел сыграть несколько ролей: в 1992 году в фильме "Однажды в Одессе, или как уехать из СССР", в 2005 году он сыграл роль в одном из эпизодов сериала "Моя прекрасная няня"". В 2011 году Пелишенко снялся в двух фильмах "Встречное течение" и "Новости". Последние съемки в роли актера были в 2014 году в фильмах "Так далеко, так близко" и "Господа-товарищи".

Стоит отметить, что по последним данным юморист прожил свой остаток жизни на территории РФ. В частности, последние 33 года. Поскольку Святослав в последнее время был не публичным, то о его общественной позиции относительно войны ничего не известно. Так же не известно, где именно похоронят комика, на родине или в России.

Напомним, ранее мы писали, в Одесской области школьник умер во время игры за компьютером: медики рассказали подробности. Кроме этого, Фокус писал, известная оперная певица рассказала о смерти своего жениха.