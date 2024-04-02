2 апреля 2024 года: Тита Чудотворца — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя поддаваться унынию и конфликтовать с кем-либо. Если лед еще не сошел — будет плохо ловиться рыба.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память Тита Чудотворца. Тит прославился тем, что отстаивал почитание икон во время иконоборческой ереси в IX веке. За это Господь наградил его способностью совершать чудеса.
Что нельзя делать 2 апреля:
- поддаваться унынию;
- конфликтовать и ссориться;
- завидовать;
- точить ножи;
- делать операции, связанные с внешностью.
Народные приметы и поверья:
- по полям мало рек разлилось — сенокос и урожай будут слабыми;
- воркуют голуби — ждите теплый день;
- синие облака – к теплому дождю;
- если лед еще не сошел — будет плохо ловиться рыба.
День ангела празднуют:
Григорий, Поликарп, Ефим, Никита, Савва, Тит.
Родились сегодня:
747 год — Карл Великий, король франков, герцог Баварии, император Запада.
1151 год — Игорь Святославич, Новгород-Северский князь и князь черниговский;
1805 год — Ганс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник;
1840 год — Эмиль Золя, французский писатель, публицист.
Также в этот день:
1912 год — лайнер "Титаник" выходит в море для проверки успешно проходящих ходовых экзаменов. Они прошли успешно;
1967 год — в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена учреждают Международный день детской книги;
2007 год — Президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.