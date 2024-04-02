Жена Александра Скичко рассказала, куда исчез ее муж

Александр Скичко исчез из медийного поля сразу после увольнения с должности председателя Черновицкой ОГА. Это произошло 1 марта 2022 года, через неделю после начала полномасштабной войны в Украине.

Жена украинского комика, политика и бывшего главы ОГА Черкасс Александра Скичко, которого уволили в начале марта 2022 года, Елизавета Юрушева, впервые призналась, где сейчас находится ее муж о котором давно никто и ничего не слышал. Об этом она рассказала у себя в инстаграме отвечая на вопросы подписчиков.

В частности, Юрушева рассказала, что она и их трое детей с Александром сейчас проживают в Италии. Елизавета начала свой собственный бренд одежды над которым активно работает. А вот ее муж Александр, по ее словам, строит бизнес в Украине.

Юрушева уточнила, что Александр живет на две страны — Украину и Италию. Периодически Скичко наведывается к семье, но основной вид его деятельности сейчас в Украине.

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Стоит отметить, что Александр Скичко является многодетным отцом, что согласно законодательству Украины дает разрешение выезжать за пределы страны.

Кроме этого, жена Александра Скичко призналась, что сейчас их семья переживает не лучший период, поэтому они оба направили свой ресурс на реализацию себя.

"Саша сейчас живет на две страны, поэтому конечно это тяжело. Он занимается сейчас бизнесом в Украине и время от времени приезжает к нам. У нас обоих произошла смена деятельности, профессии, поэтому сейчас на самом деле у нас очень "веселый" личный период. Но и он, и я, сейчас фокусируемся на нашей деятельности, все направлено туда — он развивает бизнес, а я пытаюсь сделать что-то новое и поддерживать то, что уже есть. Поэтому сейчас пока так", — написала Елизавета Юрушева.

Елизавета Юрушева о муже Фото: elizaveta.yurusheva

Напомним, ранее мы писали, умер известный украинский КВНщик Святослав Пелишенко. Кроме этого, Фокус писал, Александр Положинский, который служит в армии, перенес две сложные операции.