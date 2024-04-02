Опра Уинфри покидает совет директоров клуба худеющих: что случилось

Свои акции телеведущая решила пожертвовать Национальному музею афроамериканской истории и культуры.

70-летняя американская телеведущая и магнат индустрии развлечений Опра Уинфри решила выйти из совета директоров компании WeightWatchers, которую называют самым большим клубом для худеющих в США, спустя почти десять лет, чтобы избежать появления конфликта интересов, сообщает Variety со ссылкой на ее заявление.

На ежегодном собрании акционеров в мае 2024 года, она не намерена переизбираться в совет директоров WeightWatchers, 10% акций которого купила в 2015 году.

Телеведущая подготовила часовой специальный выпуск в прайм-тайм на канале ABC под названием "Специальный выпуск Опры: стыд, вина и революция в похудении", который вышел в эфир 18 марта. Она собрала в студии экспертов и медицинских работников, которые обсуждали очень популярные в последнее время препараты для похудения Ozempic, Mounjaro и Wegovy.

"Я решила покинуть совет WeightWatchers, потому что это событие было действительно важно для меня, и я хотела иметь возможность говорить обо всем, о чем хочу. WeightWatchers "теперь является компанией по снижению веса, которая также продает лекарства для снижения веса. Я не хотела, чтобы создалось впечатление какого-либо конфликта интересов", – объяснила знаменитость.

Свои акции WeightWatcher Опра намерена пожертвовать Национальному музею афроамериканской истории и культуры.

Уинфри владеет около 1,1 миллиона акций WW International, что составляет 1,43% акций компании. По текущей цене акций это стоит 2,5 миллиона долларов. Ее первоначальные инвестиции в 6,4 миллиона акций компании составили 43,2 миллиона долларов. В заявлении, сделанном в прошлом месяце, совет директоров WeightWatchers заявил, что "поддерживает предложение г-жи Уинфри пожертвовать все ее акции WW NMAAHC во время предстоящего торгового окна компании в марте 2024 года.

В прошлом году WeightWatchers за $106 миллионов приобрел Sequence, подписную службу телемедицины, обеспечивающую доступ к поставщикам медицинских услуг, которые могут назначать лекарства для снижения веса, такие как Ozempic.

Уинфри в декабре прошлого года впервые рассказала о том, что после безуспешной многолетней борьбы с лишним весом с помощью диет и тренировок она решила принимать препараты для похудения. Тогда она не раскрыла, какой именно препарат помог ей кардинально похудеть, но многие предполагали, что это был именно Оземпик.

Weight Watchers – международная компания, разрабатывающая диеты, созданная в 1963 году Джин Нидич. Она очень быстро нашла почитателей, открыла свои официальные филиалы в 30 странах и является коммерческой. Концепция WW – это необычный способ жизни, который позволяет убавить вес, употребляя обыденную пищу, но при этом смотреть на ее содержание. Единомышленники метода руководствуются определенным планом со своей системой балов – питательных пунктов ПП (Points Plus), где соответственно калорийности и баланса ЖБУ (жиров, белков и углеводов) каждый продукт имеет свою оценку. Что соответственно ведет к постепенному и безболезненному снижению веса.

Ранее Фокус писал, что в употреблении Оземпика призналась и Ребел Уилсон, сбросившая с его помощью 36 кг.