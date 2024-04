Бен Аффлек продемонстрировал чувства к Джей Ло на публике (фото)

Во время прогулки актер хлопнул жену по ягодицам. Они посетили итальянский ресторан.

51-летний оскароносный актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, 54, отправились на свидание в Нью-Йорке в пасхальное воскресенье. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости прибыли на обед в итальянский ресторан, держась за руки. А в один момент Аффлек игриво хлопнул жену по ягодицам, которые застрахованы на 27 миллионов долларов.

Актер был одет в кардиган и джинсы, которые соединил с темной курткой, кроссовками и солнцезащитными очками.

Тем временем Джей Ло была в ансамбле из шерстяной куртки и выцветшего денима.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

К луку певица также добавила очки и собрала свои длинные волосы в хвост. В руках мама двоих детей держала телефон и бордовую сумочку.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Дженнифер воспитывает двойняшек Эмму и Макса с бывшим мужем Марком Энтони. После бракосочетания с Беном в 2022 году она также стала мачехой для его детей, которые родились в браке с бывшей женой Дженнифер Гарнер: Вайолет, 18, Серафина, 15, и Сэмюэль, 12.

Сейчас певица готовится к летнему туру в поддержку своего альбома This Is Me... Now, который вышел 16 февраля 2024 года.

Напомним, Дженнифер Гарнер рассказала о трудностях воспитания детей Бена Аффлека.

Также Фокус писал о причине разрыва Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в 2003 году.