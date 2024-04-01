Бен Аффлек в новом образе отправился на свидание с Джей Ло (фото)

Недавно актер сменил образ, отказавшись от бороды, с которой ходил последние годы. Помолодевший Аффлек отправился на поиски дома в Нью-Йорке.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес и 51-летний Бен Аффлек накануне отправились на поиски дома в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка выглядела гламурно в длинном черном пальто, накинутом поверх элегантной полосатой водолазки и трендовых выцветших джинсов.

Джей Ло собрала волосы в пучок и добавила к образу солнцезащитные очки. Она также держала в руке лаконичную черную сумочку.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Тем временем оскароносный Бен Аффлек выбрал для выхода с женой пиджак поверх фланелевой рубашки, которую он оставил расстегнутой поверх своей футболки Nirvana, и темных джинсов.

Недавно муж Дженнифер Лопес сменил образ, отказавшись от бороды, с которой ходил последние годы.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Сначала Джей Ло и Бен Аффлек были помолвлены в начале 2000-х годов, пережили длительный разрыв, а затем возобновили роман, поженившись в июле 2022 года.

От брака с Дженнифер Гарнер актер воспитывает троих детей — дочерей Вайолет, Серафину и сына Сэмюэля.

Тем временем Дженнифер Лопес за годы разрыва с Аффлеком вышла замуж за певца Марка Энтони, которому родила двух наследников — Эмму и Макса.

Напомним, Дженнифер Гарнер рассказала о воспитании детей от Бена Аффлека.

Также Фокус писал о причине разрыва Бена Аффлека и Джей Ло в 2003 году.