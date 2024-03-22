Бен Аффлек впервые за долгое время сменил имидж (фото)

Известный своей темной бородой Аффлек накануне отказался от нее. Актер отправился на весеннюю прогулку.

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51-летний американский актер Бен Аффлек выглядел так, будто он стал моложе на 10 лет после того, как сбрил свою темную бороду. Об этом пишет Daily Mail.

Муж Дженнифер Лопес продемонстрировал свое "новое" лицо, когда накануне вышел на прогулку с сыном Сэмюэлем.

Оскароносный Аффлек был одет в зеленую рубашку на пуговицах, темно-бордовую вельветовую куртку и бежевые брюки.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Обычно Бен Аффлек демонстрирует темную бороду, от которой довольно редко отказывается. Впрочем, накануне голливудский актер сделал исключение.

Бен Аффлек Фото: Getty Images Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty

Аффлек воспитывает 12-летнего сына Сэмюэля, а также дочерей Серафину, 18 лет, и Вайолет, 15 лет, с бывшей женой Дженнифер Гарнер, 51 год. Звездная пара была жената около 13 лет.

После этого Бен некоторое время встречался с Аной де Армас, а затем вернулся к Дженнифер Лопес, на которой почти женился уже в начале 2000-х. Пара примирилась весной 2021, а через год они заключили брак.

Впрочем, Аффлек и Гарнер поддерживают хорошие отношения ради общих наследников и проводят иногда вместе время.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили за поцелуями.

Также Фокус писал о том, планировала ли Джей Ло мириться с Беном Аффлеком.