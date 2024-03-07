Бен Аффлек не хотел, чтобы Джей Ло использовала его любовные письма

Во время брака с Дженнифер Гарнер у актера были чувства к Джей Ло, он хранил письма певицы. Впрочем, его бывшая жена не обижается.

Related video

51-летний американский актер Бен Аффлек не хотел, чтобы его любовные письма к Дженнифер Лопес, 54, обнародовали в ее новом фильме "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали". Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносный актер, как оказалось, хранил свою переписку с Джей Ло во время 13-летнего брака с Дженнифер Гарнер, а затем подарил певице, когда они воссоединились в 2021 году.

Впрочем, источники опровергли домыслы, что признание шокировало бывшую жену Аффлека, настаивая на том, что она счастлива за экс-возлюбленного и его избранницу. К тому же, Гарнер находится в отношениях с Джоном Миллером.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

"Бен хотел бы, чтобы внешний мир не знал о его любовных письмах, но он романтик", — рассказал инсайдер.

Другой источник сообщил: "Джей Ло и Дженнифер в хороших отношениях, они стали друзьями, и думать, что Дженнифер плохо относится к тому, что Бен хранит письма Дженнифер, просто смешно". К тому же, как оказалось, Гарнер знала о теплых чувствах Аффлека к певице.

"Джей Ло и Джен очень уважают друг друга", — отмечал источник.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

От союза актера и его бывшей избранницы подрастают трое детей — Вайолет, Серафина и Самюэль. Аффлек часто проводит с ними время.

Сначала Аффлек и Лопес встречались в начале 2000-х и должны были пожениться, однако разошлись за несколько дней до свадьбы. Впоследствии актер женился на Гарнер, а в 2021 таки воссоединился с бывшей возлюбленной, через год узаконив отношения.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили за поцелуями.

Также Фокус писал о том, планировала ли Джей Ло мириться с Беном Аффлеком.