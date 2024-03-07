Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Бен Аффлек не хотів, щоб Джей Ло використовувала його любовні листи

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес, Бен Аффлек та джей ло, дженніфер гарнер, любовні листи, дружина бена аффлека
Фото: Getty Images | Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Під час шлюбу з Дженніфер Гарнер в актора були почуття до Джей Ло, він зберігав листи співачки. Втім, його колишня дружина не ображається.

Related video

51-річний американський актор Бен Аффлек не хотів, щоб його любовні листи до Дженніфер Лопес, 54, оприлюднили в її новому фільмі "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали". Про це пише Daily Mail.

Оскароносний актор, як виявилося, зберігав своє листування з Джей Ло під час 13-річного шлюбу з Дженніфер Гарнер, а згодом подарував співачці, коли вони возз’єдналися у 2021 році.

Втім, джерела спростували домисли, що зізнання шокувало колишню дружину Аффлека, наполягаючи на тому, що вона щаслива за екскоханого та його обраницю. До того ж, Гарнер перебуває у стосунках із Джоном Міллером.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Fullscreen
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

"Бен хотів би, щоб зовнішній світ не знав про його любовні листи, але він романтик", — розповів інсайдер.

Інше джерело повідомило: "Джей Ло та Дженніфер у хороших стосунках, вони стали друзями, і думати, що Дженніфер погано ставиться до того, що Бен зберігає листи Дженніфер, просто смішно". До того ж, як виявилося, Гарнер знала про теплі почуття Аффлека до співачки.

"Джей Ло і Джен дуже поважають одна одну", — зазначало джерело.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Fullscreen
Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер
Фото: Getty Images

Від союзу актора та його колишньої обраниці підростають троє дітей — Вайолет, Серафіна та Самюель. Аффлек часто проводить з ними час.

Спочатку Аффлек та Лопес зустрічалися на початку 2000-х та мали одружитися, проте розійшлися до кілька днів до весілля. Згодом актор одружився з Гарнер, а у 2021 таки воззʼєднався з колишньою коханою, через рік узаконивши стосунки.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили за поцілунками.

Також Фокус писав про те, чи планувала Джей Ло миритися з Беном Аффлеком.