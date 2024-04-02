Джулия Фокс дебютировала с новой прической (фото)

Новая прическа бывшей возлюбленной Канье Уэста появилась в результате сотрудничества с брендом Velveeta на праздновании его новой ограниченной серии полуперманентной золотой краски для волос. Цвет был вдохновлен сыром.

34-летняя американская актриса и модель Джулия Фокс дебютировала со своими новыми золотистыми прядями во время посещения игры Никс-Тандер в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Кадрами в новом образе бывшая девушка Канье Уэста делится в Instagram.

Джулия появилась на публике в спортивном бикини с топом и меховым пальто.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Новая прическа экс-девушки Канье Уэста появилась в результате сотрудничества с брендом Velveeta на праздновании его новой ограниченной серии полуперманентной золотой краски для волос, вдохновленной сыром. Актриса объяснила, что решила поэкспериментировать, потому что ей "нравится раздвинуть границы статус-кво".

"Фирменный стиль Джулии Фокс — это то, что невозможно объяснить, что излучает уверенность и постоянно раздвигает границы статус-кво", — отметила звезда.

Джулия Фокс

На публике Джулия прикрывалась пушистой желтой курткой, которая часто спадала ей на плечи, когда Фокс ходила по арене. На ней также были прозрачные белые чулки, а в руках актриса держала прозрачную сумочку.

В частности, Фокс продемонстрировала густой черный макияж вокруг глаз, а также белые тени вокруг век.

Напомним, Джулия Фокс вышла в свет в прозрачном комбинезоне.

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