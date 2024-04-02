Леди Марина Виндзор показала редкое фото с возлюбленным

Пара сфотографировалась во время семидневного отдыха леди Виндзор в графстве Девон в Юго-Западной Англии. Там Марина провела много времени на природе, фотографируя местные пейзажи.

Двоюродная сестра принца Гарри леди Марина Виндзор провела неделю в Девоне со своей семьей, а также показала на фото своего молодого человека. Снимки леди Виндзор опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Корнуоллские вершины весны и мечтательные удовольствия Девона", — подписала свои фотографии леди Виндзор.

Леди Марина Виндзор провела неделю в Девоне Фото: marinacwin/ Instagram

Двоюродная сестра принца Гарри также сфотографировалась на поросших травою ступеньках среди желтых цветов и других растений. На девушке были брюки-палацо, мятного цвета футболка и такого же оттенка кофта, которую Марина повязала себе на бедра. Светлые волосы леди Виндзор оставила распущенными и перебросила их на одно плечо.

Двоюродная сестра принца Гарри также сфотографировалась на поросших травою ступеньках среди желтых цветов Фото: marinacwin/ Instagram

В серию опубликованных на странице в Instagram снимков попало также фото, на котором Марина Виндзор стоит на возвышенности рядом с девушкой в белой рубашке и любуется открывшимся видом на маленькие домики у подножья. На ней повседневные джинсы и серая кофта. Теплая оливковая куртка весит у девушки за спиной.

Марина Виндзор стоит на возвышенности и любуется открывшимся видом Фото: marinacwin/ Instagram

Но больше всего подписчиков заинтересовало фото, на котором леди Виндзор запечатлена со своим возлюбленным Нико Маколи. Пара запечатлена на снимке во время прогулки на природе. Леди Марина Виндзор выглядит на ней сияющей и счастливой рядом со своим возлюбленным. Кроме того, создается впечатление, что она на снимке практически без макияжа и позволила себе лишь подчеркнуть губы помадой естественного цвета. Девушка собрала шоколадно-каштановые волосы в аккуратный хвост и обернула шею шерстяным шарфом.

Пара запечатлена на снимке во время прогулки на природе Фото: marinacwin/ Instagram

Отметим, старшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, и Сильваны Виндзор, графини Сент-Эндрюс. Родилась в госпитале Роузи (Кембридж). Имя получила в честь своей прабабушки Марины, герцогини Кентской. До 2008 года занимала 25-е место в порядке наследования британского престола как внучка принца Эдварда, герцога Кентского и праправнучка короля Георга V. Леди Марина окончила колледж Святой Марии в Эскоте и мечтает о карьере дипломата. Близкой подругой леди Марины является Евгения Йоркская.

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Медиа пишут о том, что неизвестно, когда Марина и Нико впервые начали встречаться. Имя леди Виндзор впервые связали с менеджером по кибербезопасности Нико Маколи в апреле 2023 году, когда Марина опубликовала селфи с молодым мужчиной по случаю его 30-летия.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли отпуск, чтобы больше времени проводить с детьми. В школе Ламбрук, где обучаются Джордж и Шарлотта, начались пасхальные каникулы, так что принц и принцесса Уэльские забрали своих детей из Виндзорского замка, на территории которого расположена их резиденция – коттедж Аделаида.