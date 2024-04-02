Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг показала, как выглядит их 12-летняя дочь Мэйбл (видео, фото)

Многие поклонники отметили, что девочка очень быстро выросла. У актера "Крепкого орешка" две дочери от Эммы и три от бывшей жены Деми Мур.

Это были особенные праздничные пасхальные выходные для Брюса Уиллиса, его жены Эммы Хеминг Уиллис и их дочерей. Старшая дочь пары, Мейбл Рэй, в воскресенье, 31 марта, отметила свой 12-й день рождения, сообщает Hello Magazine.

В честь 12-летия Мэйбл ее мама Эмма поделилась с поклонниками фотографиями и клипами своей дочери за последние годы. Она включила видео, на которых именинница бегает по пляжу, наслаждается путешествиями со своей семьей, поет в школе, а также другиеснимки, на которых она выглядит такой уже достаточной взрослой.

Свой пост Эмма подписала очень лаконично: "С 12-летием. Продолжайте сиять ярко", добавив звездочки и смайлики. Фанаты комментариях поздравили Мэйбл и отметили, насколько она уже выросла.

У Брюса и Эммы также есть восьмилетняя дочь Эвелин Пенн. Кроме того, у звезды боевиков есть трое дочерей от бывшей жены Деми Мур: 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и Таллула, которой 30 лет.

Эвелин Пенн и Мейбл Рэй — дочери Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Дочь Брюса Таллула с любовью написала "Я люблю ее, я люблю ее, я люблю ее!!!". Известно, что у дочери тяжелобольного актера Таллулы Уиллис также диагностировали неизлечимую болезнь. 30-летняя младшая дочь звездной пары Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала о неизлечимом диагнозе, который недавно установили врачи. Об этом девушка написала у себя на странице в инстаграм опубликовав архивное видео с отцом. Пост она подписала словами "Скажи мне, что ты аутист, не говоря, что ты аутист". Таллула призналась, что летом 2023 года она узнала, что болеет аутизмом.

"На самом деле это первый раз, когда я публично поделилась своим диагнозом. Узнала этим летом, и это изменило мою жизнь", — написала девушка.

Напомним, 4 марта жена больного Брюса Уиллиса рассказала правду о его состоянии. Эмма Хеминг возмущена тем, как в СМИ освещают проблемы людей с деменцией и что пишут о ее муже. Она опровергла бытующее мнение и поделилась своим опытом.