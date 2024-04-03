3 апреля 2024 года: Никиты Исповедника - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя поливать комнатные цветы и лениться. Синее ясное небо в этот день – к теплой, но дождливой погоде.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Родился в Кесарии, рано остался без родителей. Мать умерла, когда он был еще маленьким, а отец с горя ушел в монахи. Никиту воспитывала бабушка, которая с детских лет внушала ему страх перед Богом и наставляла жить по заповедям. Повзрослев, Никита поступил на службу в монастырь, где спустя несколько лет стал настоятелем. Тогда был период иконоборчества, которое он не поддерживал, за что часто страдал.
Что нельзя делать 3 апреля:
- поливать комнатные цветы;
- стирать белье, чтобы не потревожить водяного.
- завидовать;
- лениться.
Народные приметы и поверья:
- слышно гром — ждите урожайный год;
- береза дает много сока – будет много дождей летом;
- синее ясное небо – к теплой, но дождливой погоде.
День ангела празднуют:
Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
Родились сегодня:
1918 год — Олесь Гончар, украинский советский писатель, общественный деятель.
1958 год — Алек Болдуин, американский актер, лауреат трех премий "Золотой глобус", трех "Эмми", др. наград.
1961 год — Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец, лауреат "Золотого глобуса", "Грэмми" и др. наград.
Также в этот день:
1933 год — в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполняет клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины);
1973 год — Мартин Купер показал миру первый мобильный телефон и совершил первый мобильный звонок.