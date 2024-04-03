10 000 уже недостаточно: ученые рассказали, сколько шагов нужно проходить каждый день

Для того чтобы быть здоровой и стройной не обязательно посещать тренажерный зал, достаточно быть активной в повседневной жизни. Ранее ученые утверждали, что для поддержания здоровья достаточно ежедневно проходить 10 000 шагов, но сейчас они изменили свое мнение.

К сожалению, число людей, страдающих ожирением, с каждым годом растет. Исследования неоднократно показывали, что ожирение — это сложное заболевание и у некоторых людей имеет генетический компонент. Новое исследование показало, что людям с более высоким генетическим риском ожирения, возможно придется приложить больше усилий, чтобы избежать развития этого заболевания. Об этом пишет Yahoo Life.

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open была проанализирована физическая активность, а также клинические и генетические данные 3124 человек, принимавших участие в исследовательской программе "Все мы" Национального института здравоохранения. Исследователи специально рассмотрели связь между генетическим риском развития ожирения и тем, какая физическая активность поможет снизить риск.

Что обнаружило исследование

Фото: Freepik

Участники исследования проходили около 8236 шагов в день и в течение 5,4 лет уровень ожирения в группе повысился с 13% до 43%. Учитывая эти данные исследователи определили, что людям с генетическим риском развития ожирения необходимо увеличить количество шагов, чтобы снизить риск.

"Я вижу в клинике пациентов, которые борются с потерей веса", — говорит ведущий автор исследования доктор Эван Бриттен. "Интуитивно понятно, что риск ожирения зависит от того, как много вы двигаетесь, а также от вашей генетики, с которой вы ничего не можете поделать". Бриттен говорит, что пациентов обычно расстраивает, что рекомендация уделять не менее 150 минут в неделю упражнениям умеренной интенсивности, считается универсальной. "Но объем активности, необходимый для снижения риска ожирения, варьируется", — говорит он.

Сколько шагов нужно проходить?

Фото: Freepik

Стремление проходить более 14 500 шагов в день — амбициозная цель, особенно с учетом того, что средний американец проходит от 3000 до 4000 шагов в день. "Для большинства людей это сложно сделать, особенно если они работают и заняты", — говорит бариатрический хирург, доктор Мир Али. Он отмечает, что можно достичь большего количества шагов, но добавляет, что люди "должны быть преданы делу", чтобы добиться этого.

Гастроэнтеролог Стивен Баташ, говорит, что такой подсчет шагов может создать проблемы для людей с высоким генетическим риском ожирения. "Хотя повышение физической активности важно для общего состояния здоровья, поиск практических и устойчивых способов включения большего количества движений в повседневную жизнь может потребовать индивидуальных стратегий и поддержки", — говорит он.

Но Бриттен говорит, что людям важно хотя бы знать, что им нужно делать, чтобы снизить риск развития ожирения. "Это расширяет возможности", — говорит он. "Теперь есть некоторая информация, основанная на генетике, о том, сколько физической активности нужно, чтобы предотвратить ожирение".

Как снизить риск ожирения

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Количество оптимальных шагов в последнем исследовании велико, но, возможно, можно приблизиться к нему, распределив активность в течение дня, — говорит доктор Альфред Ф. Таллия. "Есть небольшие вещи, которые мы можем сделать — припарковаться немного дальше от пункта назначения, подняться или спуститься по ступенькам в зданиях на этаж или два, вставать и двигаться каждый час в течение дня, а также найти тренажерный зал, упражнения или партнера для прогулок и привлекать друг друга к ответственности", — говорит он.

Тем не менее ожирение — сложное заболевание, и врачи говорят, что обычно для снижения риска развития этого заболевания у человека используются не только физические упражнения. "Прибавка веса зависит от физических упражнений, а также от качества питания и количества поступающих калорий", — объясняет Бриттен. "Есть также много других вещей, которые мы не уловили в нашем исследовании, включая социально-экономический статус. На самом деле мы просто сосредоточились на подсчете шагов".

Фото: Freepik

Чтобы снизить риск развития ожирения, Али рекомендует своим пациентам сосредоточиться на том, что они едят. "Большая часть набора веса происходит именно из-за питания", — говорит он. "Контролируйте количество белка и овощей и избегайте продуктов с высоким содержанием углеводов и сахара". Также может помочь забота об общем физическом и психическом здоровье, прием лекарств по назначению, сон семь или более часов и питье достаточного количества жидкости.

Управление стрессом также важно. "Хронический стресс может способствовать увеличению веса и ожирению", — говорит Баташ. "Нахождение эффективных методов управления стрессом может помочь снизить этот риск".

Бриттен отмечает, что цель его исследования не в том, чтобы перегрузить людей с высоким риском ожирения повышенными целями по шагам, а в том, чтобы дать четкие рекомендации о том, что поможет им снизить личный риск развития заболевания. "Ваша генетика — не ваша судьба", — подытожил исследователь.

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