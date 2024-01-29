37-летний украинский боксер Александр Усик в четвертый раз стал отцом. Жена Екатерина недавно родила чемпиону мира дочь дочь. Когда именно девочка появилась на свет пока не известно.

О том, что Екатерина Усик беременна четвертым ребенком стало известно в октябре 2023 года, однако пара не захотела вдаваться в подробности. Уже сегодня Слава Демин впервые рассекретил, что семья Усик уже стала родителями второй дочери.

Сейчас известно, что новорожденная девочка довольно богатырское дитя, ведь родилась с весом почти в 5 килограммов. Также известно, что рост девочки составил 58 сантиметров.

Рожала жена чемпиона Александра Усика в одном из столичных роддомов.

Известно также, что супруги выбрали для девочки имя Мария. Это третий ребенок в семье боксера. Они также уже имеют дочь Елизавету и еще двух сыновей — Кирилла и Михаила.

Сейчас Екатерина готовится к выписке из роддома, поэтому вероятнее всего девочка родилась на прошлой неделе.

Слава Демин также уточнил, что пока пара не планирует афишировать подробностей рождения четвертого ребенка, ведь они в ожидании решающего боя Александра. Уже после супруги обещают приоткрыть карты на личную жизнь.

Стоит отметить, что пара Александр и Екатерина уже 15 лет вместе. Они познакомились еще в школе, однако Екатерина долго не отвечала на симпатию Саши. Известно, что сейчас пара живет вблизи столицы. Старшая дочь Лиза живет с мамой, а вот двое сыновей живут с родными за границей.

Напомним, ранее мы также писали, что бывшая жена Ченнинга Татума в третий раз беременна, атакже, что беременная женщина двухметрового богатыря пожаловалась на гигантский живот.