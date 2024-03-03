Авиаэксперты назвали самые безопасные места в самолете

Несмотря на то, что авиакатастрофы случаются гораздо реже, чем ДТП, стоит учитывать некоторые моменты в конструкции самолетов, чтобы усилить чувство собственной безопасности.

Несмотря на то, что самолеты считаются одним из самых безопасных видов транспорта, многие бояться летать, поскольку при крушении борта шансы выжить минимальны. Однако не всегда поломка воздушного судна заканчивается полным разрушением и пассажирам удается выжить. Не последнее место здесь играет место, где сидит человек. В беседе с The Wall Street Journal Энтон Брикхаус, доцент Университета аэронавтики Эмбри-Риддл в Дейтона-Бич, штат Флорида, дал свои советы перед покупкой билетов.

По его словам, хотя "самое безопасное" положение сидя зависит от типа возникшей чрезвычайной ситуации, обычно рекомендуется сидеть в задней части самолета или возле крыла.

Он подчеркнул, что крылья самолета являются "прочными структурными компонентами" и делают эту часть судна более прочной, а значит, с большей вероятностью "выдержат" случай крушения.

В свою очередь журнал Time писал, что, проанализировав расположение рядов, журналисты обнаружили, что средние сиденья в задней части самолета дали лучшие результаты: уровень смертности при аварии составил всего 28%. Худшие с точки зрения безопасности места находились в проходе в средней трети салона, где уровень смертности составил 44%.

Грэм Брейтуэйт, профессор и директор транспортных систем в Университете Крэнфилда в Великобритании, говорит, что авиакомпании обычно предлагают пассажирам подсчитать количество рядов до выхода, даже если выход находится позади них. Этот совет спас жизнь человеку во время пожара в самолете British Airtours в аэропорту Манчестера в Англии в 1985 году, поскольку он посчитал ряды до выхода и смог найти дверь, когда салон заполнился дымом.

Самолеты считаются одним из самых безопасных видов транспорта Фото: habr.com

Авиационные эксперты призывают путешественников меньше сосредотачиваться на том, где они сидят, и больше – на инструктажах по безопасности авиакомпаний перед полетом, поскольку информация по безопасности, касающаяся этого конкретного самолета, может отличаться от информации на других самолетах

"Меня расстраивает, когда я летаю и смотрю вокруг, а мало кто обращает на это внимание", — признался Энтони.

Вопрос выживания во время полетов снова появился на повестке дня, когда в январе рейсы лайнеров Boeing 737 Max 9 были приостановлены из-за проблем с безопасностью после катастрофического рейса Alaska Airlines. Борт был вынужден совершить вынужденную посадку после того, как дверная заглушка вылетела и оставила зияющую дыру в борту самолета.

Несмотря на аварию авиакомпании Alaska Airlines, 2023 год стал вторым самым безопасным годом в истории с точки зрения безопасности авиакомпаний, о чем свидетельствуют все инциденты с авиакомпаниями, зафиксированные в прошлом году в сети Aviation Safety Network.

Согласно этой базе данных, из 35 миллионов рейсов произошло 1213 серьезных происшествий, 134 несчастных случая, пять несчастных случаев со смертельным исходом и 105 смертей.

Ранее Фокус писал, как выбраться из падающего самолета с бокалом шампанского в руке.