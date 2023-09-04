"Скользили" по границе с Румынией: РФ почти четыре часа атаковала Shahed Одесскую область (фото)

Враг попал по гражданским и инфраструктурным объектам в Одесской области. Для атаки использовали 17 Shahed, которые летели вдоль румынско-украинской границы.

Командование Воздушных сил ВСУ рассказало о массированной ночной атаке дронов-камикадзе, которые угрожали Одесской области, а также ряду других регионов Украины. Для того, чтобы подобраться к цели, дроны летели вплотную к границе Румынии. Об этом рассказала пресс-служба воздушного командования в Telegram-канале.

Первые сообщения о пусках дронов-камикадзе появились в 22:45 3 сентября. Указывалось, что беспилотники стартовали из Приморско-Ахтарска — города на берегу Азовского моря в 600 км от Одессы.

Около 2:00 Воздушные силы предупредили об угрозе для жителей Одесской области. Через полтора часа дроны долетели до Приморского и направились в Измаильский и Килийский районы.

Атака на западную часть Одесской области продолжалась несколько часов, свидетельствуют сообщения Воздушных сил. В частности, около 4:00 указано, что дроны движутся вдоль границы с Румынией, продвигаясь в Килийском районе.

Жителей Измаила около 5:00 предупреждали о необходимости находиться в укрытиях и не снимать работу сил ПВО.

Одесская область — под атакой "Шахедов" Фото: Google maps

ОК "Юг" опубликовало фотографии последствий российской атаки дронами в ночь на 4 сентября. Указано, что враг ударил по гражданской инфраструктуре Придунавья. Для атаки применили 17 дронов: часть сбили силы ПВО, часть — попала в гражданские и инфраструктурные сооружения (склады, промышленные цеха). В результате атак повреждено оборудование аграрных и промышленных компаний. О пострадавших не сообщается.

Олег Кипер, председатель Одесской ОВА, подтвердил, что атака длилась несколько часов и указал, что "девушки и ребята работают".

Ночная атака ВС РФ 4 сентября: детали

Ночью под угрозой ракетных ударов находились три центральных области Украины: Черкасская, Кировоградская, Винницкая. Позже к ним добавилась еще и Херсонская. В местных пабликах о взрывах не сообщали.

Ракетная угроза в ночь на 4 сентября 2023 года Фото: Google Maps

Напоминаем, в ночь на 4 сентября громко было в Курской области РФ. Министерство обороны РФ признало, что состоялась атака украинских дронов, которую они якобы отбили.

Тем временем западные аналитики подтвердили, что ВСУ прорвали самую мощную линию обороны ВС РФ на Запорожском отрезке фронта. Впереди — участок, где минных полей несколько меньше.