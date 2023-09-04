"Вторая линия — слабее": аналитики ISW подтвердили прорыв обороны ВС РФ на Запорожье (карты)

Российская армия построила три линии обороны на Запорожье. Однако на первую потратила втрое больше времени, чем на вторую и третью. Командование ВСУ уверяет, что дальше бойцы будут продвигаться быстрее.

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Бойцы ВСУ прорвали сильнейшую линию обороны ВС РФ в западной части Запорожского отрезка фронта. Перед ними — вторая линия, которая является менее мощной, чем первая. Об этом пишет Институт изучения войны.

Аналитики ISW сделали выводы относительно контрнаступательных действий Сил обороны на основе заявлений украинского командования, а также сообщений российских военкоров.

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал об "ощутимых успехах" ВСУ в западной части линии фронта в Запорожье. При этом он ожидает, что дальше украинские воины будут продвигаться быстрее, поскольку впереди — вторая линия обороны, которая не такая мощная как первая.

По словам российских военкоров, на которые ссылается ISW, ВСУ подошли к линии обороны возле Работино. Этот участок называют или первой линией обороны ВС РФ, или просто линией обороны, без номера, отметили аналитики Института.

Тарнавский обосновал, почему дальше будет легче. В частности, войска ВС РФ потратили 60% времени на сооружение первой линии, а на вторую и третью — по 20%. Первая линия — это сеть траншей и минных полей, через которые ВСУ уже прошли. Следующие линии не оборудованы настолько тщательно, поэтому двигаться вперед будет относительно "легче".

Также аналитики ссылаются на заявления представителя Генштаба ВСУ Александра Шептуна. Военный объяснил, как именно происходило продвижение. По его словам, минные поля бойцы разминировали ночью, поскольку днем россияне противодействовали этому процессу авиацией и артиллерией. Также отметил, что "тяжелые минные поля заставили украинцев прорываться на узкие пути".

Между тем также отмечается, что минные поля южнее Работино действительно могут быть менее плотными. Однако указывают, что такую особенность имеют только эти участки — на других плотность выше.

Тарнавский также отметил, что продвижение в западной части линии фронт на Запорожье — "оперативный приоритет" для командования.

Контрнаступление ВСУ на юге: детали

Аналитики ISW также опубликовали карты текущей ситуации на том участке, где происходит продвижение ВСУ. В частности, показали участок возле Работино и Вербового. Видно, что между Работиным и следующим населенным пунктом — Новопрокоповкой — действительно местность, почти свободная от укреплений ВС РФ. Однако на полпути к Токмаку — еще одна сплошная линия российских фортификаций.

Участок возле Работино и Новопрокоповки — ISW Фото: ISW

На другом фрагменте карты — участок возле Вербового. Российские военные предупреждали, что здесь возможно отступление ВС РФ. Аналитики показывают, что местность вроде бы еще под контролем оккупантов.

Линия фронта возле Вербового под Запорожьем Фото: ISW

Отметим, Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на вечер 3 сентября 2023 года отметил, что подразделения ВС РФ пытались атаковать на восточном участке фронта под Запорожьем — возле села Приютино. Кроме того, враг обстреливал из артиллерии авиации населенные пункты, ближайшие к линии фронта. На онлайн карте боевых действий DeepState изменений линии фронта на юге пока не показано.

Ситуация на Запорожском участке фронта по состоянию на 4 сентября 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, украинские дроны попали по месту отдыха офицеров ВС РФ в Запорожье. О происшествии рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров: по его словам, взрывалось полтора часа.

Между тем западные аналитики утверждают, что ВСУ не остановятся, если начнется дождливая погода. Уверены, что местность быстро сохнет и техника и дальше сможет двигаться вперед.