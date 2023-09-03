Почва быстро высыхает: контрнаступление ВСУ не остановится даже во время дождей, — FT

По словам журналистов, более песчаная почва юга Запорожской области контрастирует с черноземом в других областях, который в дождливые осенние месяцы превращается в грязь.

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Сезон дождей не сможет помешать контрнаступлению ВСУ на юге Украины. Об этом заявил научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков изданию Financial Times.

По словам експерта, в южных регионах Украины песчаная, хорошо аэрируемая почва, которая быстро высыхает.

"Поскольку большая часть почвы на юге Украины остается твердой даже во время дождя, украинские войска все равно смогут маневрировать зимой. Время не обязательно является ограничивающим фактором, как полагают некоторые люди", — добавил аналитик.

По его словам, маневренная война – это не панацея. Она может сработать только в том случае, если войска обойдут все самые крепкие оборонные линии противника.

Журналисты отметили, более песчаная почва юга Запорожской области контрастирует с черноземом в других областях. Он в дождливые осенние месяцы превращается в грязь, в которой можно легко увязнуть.

Также напомним, что в ВСУ рассказали, что дал прорыв первой линии обороны ВС РФ. В командовании отметили, что в местах прорыва Силы обороны могут задействовать больше войск. ВС РФ из-за успеха ВСУ вынуждены привлекать дополнительные резервы низкого качества.

Кроме того, сообщалось, что у Орбана засомневались в успехе контрнаступления ВСУ и призвали дать гарантии РФ. Глава канцелярии премьера Венгрии Гергели Гуляш предложил не брать Украину в НАТО, а Кремлю предоставить гарантии безопасности. В администрации также считают, что без США мирных переговоров между Украиной и РФ не будет.