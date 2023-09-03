За словами журналістів, більш піщаний ґрунт півдня Запорізької області контрастує з чорноземом в інших областях, який у дощові осінні місяці перетворюється на багнюку.

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Сезон дощів не зможе перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні України. Про це заявив науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков виданню Financial Times.

За словами експерта, у південних регіонах України піщаний, добре аерований ґрунт, який швидко висихає.

"Оскільки більша частина ґрунту на півдні України залишається твердою навіть під час дощу, українські війська все одно зможуть маневрувати взимку. Час не обов'язково є обмежувальним фактором, як вважають деякі люди", — додав аналітик.

За його словами, маневрена війна — це не панацея. Вона може спрацювати тільки в тому разі, якщо війська обійдуть усі найміцніші оборонні лінії противника.

Журналісти зазначили, більш піщаний ґрунт півдня Запорізької області контрастує з чорноземом в інших областях. Той у дощові осінні місяці перетворюється на багнюку, в якій можна легко загрузнути.

Також нагадаємо, що в ЗСУ розповіли, що дав прорив першої лінії оборони ЗС РФ. У командуванні зазначили, що в місцях прориву Сили оборони можуть задіяти більше військ. ЗС РФ через успіх ЗСУ змушені залучати додаткові резерви низької якості.

Повідомлялося, що в Орбана засумнівалися в успіху контрнаступу ЗСУ та закликали дати гарантії РФ. Глава канцелярії прем'єра Угорщини Ґерґелі Гуляш запропонував не брати Україну в НАТО, а Кремлю надати гарантії безпеки. В адміністрації також вважають, що без США мирних переговорів між Україною та РФ не буде.