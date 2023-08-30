"Жест доброй воли" возле Вербового: российские военные прогнозируют отступление РФ на Запорожье

Украинские подразделения давят на позиции ВС РФ в селе Вербовом в Запорожье. Хотя те бьют из артиллерии, но российские пропагандисты не верят, что удержат населенный пункт.

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Контрнаступательные действия ВСУ разворачиваются в направлении села Вербово в Запорожье. Согласно предварительным данным, украинские Силы обороны закрепились на северных окраинах населенного пункта. При этом российские военные имеют плохие предчувствия относительно того, смогут ли подразделения ВС РФ удержать позиции. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале Dontstopwar.

Сообщение сделано около 9 утра 30 августа. Пророссийский автор отметил, что возле Вербового происходят "тяжелые мероприятия".

Оценка ситуации возле Вербового — скриншот пророссийского паблика Фото: Скриншот

Село Вербовое в Запорожье: что известно

Отметим, Генштаб ВСУ официально подтвердил продвижение украинских военных около Вербового. В частности, в крайнем отчете по состоянию на утро 30 августа указано, что речь идет о двух направлениях — "Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое".

Расстояние от текущей линии фронта до Токмака на Запорожье Фото: DeepState

Накануне, 29 августа, командующий Таврическим направлением генерал Александр Тарнавский около 18 часов сообщил об определенных успехах. При этом прямо написал: "Врага отбрасываем" и перечислил, что потерял противник: 34 ед. техники и 327 чел. живой силы.

В свою очередь военный обозреватель Константин Машовец во время анализа Токмакского направления на южном отрезке фронта отметил, что россияне почувствовали "устойчивую тенденцию к ухудшению". Именно поэтому сюда перебросили три дивизии ВС РФ, которыми надеются остановить продвижение ВСУ (1 дивизия ВС РФ — от 6 тыс. чел.).

Между тем аналитики волонтерского сообщества DeepState указали, что кадры с места событий свидетельствуют: Силы обороны — на северных рубежах Вербового. При этом российское командование, чтобы их остановить, активно использует артиллерию.

Напоминаем, батальон "Свобода" вместе с бригадой наступления "Рубеж" уничтожил российскую пушку. Во время операции совместно действовали два подразделения: аэроразведка обнаружила пушку, а артиллерия — уничтожила. Между тем во время ночной атаки дронами 29-30 августа взорвалось на заводе в Брянске: похоже, под угрозой оказалось производство электроники РФ.