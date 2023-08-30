Бригада наступления "Рубіж" уничтожила противотанковую пушку РФ благодаря батальону "Свобода" (видео)

Российские захватчики остались без противотанковой пушки, которую даже особо не пытались спрятать.

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Бригада наступления Нацгвардии "Рубіж" ликвидировала противотанковую пушку российских оккупантов. Результат работы опубликовали в Twitter Национальной Гвардии Украины.

Захватчикам не удалось захватить установку. Аэроразведка батальона "Свобода" сумела зафиксировать российскую технику. Впоследствии координаты получила украинская артиллерия, которая и нанесла эффективное поражение.

"Обнаружили и отработали: слаженная работа артиллерии и аэроразведчиков", — говорится в сообщении.

Уничтожение противотанковой техники россиян

ВСУ 7 июня уничтожили противотанковую установку МТ-12 "Рапира" россиян. В Центре управления стратегических коммуникаций заявили, что был также уничтожен боекомплект к этому оружию. Это советское буксируемое противотанковое оружие. Стреляет 100-мм бронебойными, подкалиберными, кумулятивными снарядами.

Также операторы ССО в декабре 2022 года уничтожили российский расчет ПТРК дроном Switchblade 300. Военные запустили два дрона-камикадзе. Первый уничтожил противотанковую позицию врага, а второй поразил живую силу оккупантов. В результате удара погиб один и были ранены еще четверо военнослужащих войск РФ.

Напомним, 16 августа боец ВСУ сообщил подробности применения ПТРК Javelin. Операторы этой техники говорят, что всегда отрабатывают по оккупантам при координации аэроразведки. К боевой позиции они идут пешком, чтобы вражеским БПЛА было сложнее их обнаружить. На счету значительное количество тяжелой и легкобронированной техники войск РФ. Он отметил, что в последнее время работы на их направлении много, потому что оккупанты пытаются проводить наступательные действия.