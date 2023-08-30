Бригада наступления "Рубіж" уничтожила противотанковую пушку РФ благодаря батальону "Свобода" (видео)
Российские захватчики остались без противотанковой пушки, которую даже особо не пытались спрятать.
Бригада наступления Нацгвардии "Рубіж" ликвидировала противотанковую пушку российских оккупантов. Результат работы опубликовали в Twitter Национальной Гвардии Украины.
Захватчикам не удалось захватить установку. Аэроразведка батальона "Свобода" сумела зафиксировать российскую технику. Впоследствии координаты получила украинская артиллерия, которая и нанесла эффективное поражение.
"Обнаружили и отработали: слаженная работа артиллерии и аэроразведчиков", — говорится в сообщении.
Уничтожение противотанковой техники россиян
ВСУ 7 июня уничтожили противотанковую установку МТ-12 "Рапира" россиян. В Центре управления стратегических коммуникаций заявили, что был также уничтожен боекомплект к этому оружию. Это советское буксируемое противотанковое оружие. Стреляет 100-мм бронебойными, подкалиберными, кумулятивными снарядами.
Также операторы ССО в декабре 2022 года уничтожили российский расчет ПТРК дроном Switchblade 300. Военные запустили два дрона-камикадзе. Первый уничтожил противотанковую позицию врага, а второй поразил живую силу оккупантов. В результате удара погиб один и были ранены еще четверо военнослужащих войск РФ.
Напомним, 16 августа боец ВСУ сообщил подробности применения ПТРК Javelin. Операторы этой техники говорят, что всегда отрабатывают по оккупантам при координации аэроразведки. К боевой позиции они идут пешком, чтобы вражеским БПЛА было сложнее их обнаружить. На счету значительное количество тяжелой и легкобронированной техники войск РФ. Он отметил, что в последнее время работы на их направлении много, потому что оккупанты пытаются проводить наступательные действия.