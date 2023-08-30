Бригада наступу "Рубіж" знищила протитанкову гармату РФ завдяки батальйону "Свобода" (відео)

Російські загарбники залишилися без протитанкової гармати, яку навіть особливо не намагалися заховати.

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Бригада наступу Нацгвардії "Рубіж" ліквідувала протитанкову гармату російських окупантів. Результат роботи опублікували у Twitter Національної Гвардії України.

Загарбникам не вдалося захвати установку. Аеророзвідка батальйону "Свобода" зуміла зафіксувати російську техніку. Згодом координати отримала українська артилерія, яка й завдала ефективного ураження.

"Виявили та відпрацювали: злагоджена робота артилерії та аеророзвідників", – йдеться у дописі.

Знищення протитанкової техніки росіян

ЗСУ 7 червня знищили протитанкову установку МТ-12 "Рапіра" росіян. У Центрі управління стратегічних комунікацій заявили, що було також знищено боєкомплект до цієї зброї. Ця радянська буксирована протитанкова зброя. Стріляє 100-мм бронебійними, підкаліберними, кумулятивними снарядами.

Також оператори ССО у грудня 2022 року знищили російський розрахунок ПТРК дроном Switchblade 300. Військові запустили два дрони-камікадзе. Перший знищив протитанкову позицію ворога, а другий уразив живу силу окупантів. Внаслідок удару загинув один та було поранено ще четверо військовослужбовців військ РФ.

Нагадаємо, 16 серпня боєць ЗСУ повідомив подробиці застосування ПТРК Javelin. Оператори цієї техніки кажуть, що завжди відпрацьовують по окупантах за координації аеророзвідки. До бойової позиції вони йдуть пішки, щоб ворожим БПЛА було складніше їх виявити. На рахунку значна кількість важкої та легкоброньованої техніки військ РФ. Він наголосив, що останнім часом роботи на їхньому напрямку багато, бо окупанти намагаються проводити наступальні дії.