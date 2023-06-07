Одним точним пострілом: ЗСУ знищили протитанкову установку МТ-12 "Рапіра" росіян (відео)

У Центрі управління стратегічних комунікацій заявили, що було також знищено боєкомплект до цієї зброї.

Related video

На одному із напрямів фронту ЗСУ знищили протитанкову установку МТ-12 "Рапіра" росіян. Про це заявили у Центрі управління стратегічних комунікацій.

"На одному з напрямків фронту бійці Сил оборони України вдало виробили за російською протитанковою зброєю МТ-12 "Рапіра", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Центрі зазначили, що було також знищено боєкомплект до встановлення.

Також опубліковано відео зі знищенням зброї.

Українські воїни знищили ворожу протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра"

Що таке МТ-12 "Рапіра"

Радянська буксирована протитанкова зброя. Стріляє 100 мм бронебійними, підкаліберними, кумулятивними снарядами.

Нагадаємо, що міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров показав, як дрони Warmate знищують техніку ЗС РФ. ЗСУ успішно застосовують проти армії Росії польські дрони-камікадзе. На одній із ділянок фронту окупанти втратили два комплекси "Панцир-С1" та кілька радіолокаційних станцій.

Крім того, генерал Тарнавський розповів про ситуацію під Авдіївкою. Командувач угрупування військ "Таврія" поінформував, що російські окупанти атакували захисників з авіації. Він запевнив, що оборонна операція на Донеччині триває.

Також аналітики повідомили, що Білорусь закупить російські дрони Supercam S150 та S350 на $1 млн. Відповідна заявка на проведення тендерних закупівель з'явилася на порталі Міноборони РБ.