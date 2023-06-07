Білорусь закупить російські дрони Supercam S150 і S350 на $1 млн: що задумав Лукашенко

Відповідна заявка на тендерні закупівлі з'явилася на порталі Міноборони РБ.

Related video

Закуплені безпілотники отримає в/ч 97085, яка спеціалізується на використанні безпілотників у збройних силах Білорусі, повідомляє Militarniy. В умовах "війн дронів" Лукашенко прагне підтягнути свої війська хоча б до якихось сучасних стандартів і оснастити їх БПЛА.

Згідно з аукціонними документами, Білорусь планує купити повний набір (із комплектом запасних частин, необхідним програмним забезпеченням і допоміжним обладнанням) розвідувальних БПЛА Supercam S150 і S350. Ці дрони добре відомі ЗСУ — наші герої не раз їх збивали й уважно вивчали.

Лукашенко оглядає російські дрони Supercam Фото: Соцмережi

Ці дрони випускає російська група компаній "Безпілотні системи". БПЛА Supercam S150 може керуватися оператором на відстані 50 кілометрів, проте в режимі передачі даних у реальному часі дрон працює тільки на відстані 25 кілометрів. Запас ходу безпілотника становить дві години.

Дрон Supercam S350 — більш функціональна модель. Цей БПЛА має тривалість польоту 4,5 години та може передавати інформацію оператору на відстані до 100 кілометрів.

Обидва ці дрони можна використовувати в будь-який час доби та за будь-якої погоди. Точна кількість закуплених російських безпілотників режимом Лукашенка залишається засекреченою.

Раніше Фокус писав про те, що РФ і Білорусь погрожують збивати дрони "досконалою" лазерною зброєю: що відомо.