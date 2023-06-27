Отправили на реабилитацию: лебеди-наркоманы атаковали маковые поля фермеров (видео)

Лебеди стали постоянными посетителями макового поля местного фермера и отказывались покидать его. Птицы стали зависимыми и их поведение напоминало наркоманию. Они были так сильно одурманены, что не могли летать.

В Словакии семья фермеров столкнулась с проблемой, вызванной лебедями. Ежедневно сотни этих птиц прилетали на поля, где фермеры выращивают мак. Об этом пишет Oddity Central.

Фермеры из словацкого города Комарно впервые заметили странное поведение лебедей на своих полях еще в феврале. Вначале они предположили, что птицы привлекает образование луж воды в этом районе. Однако птицы продолжали возвращаться. Позднее фермеры поняли, что лебеди клюют цветы мака, содержащие опиум. Ущерб, причиненный птицами, оценивается примерно в €10 тысяч, как сообщил фермер Балинтс Пам.

По мнению экспертов, птицы возможно ошибочно приняли цветы мака за свою любимую пищу — рапс. Эта ошибка привела к формированию у лебедей зависимости и проблем со здоровьем. В результате, птицы потеряли способность взлетать и оставались лежа на земле, что делало их легкой целью для хищников.

В Словакии лебеди попадают под защиту закона, фермерам запрещено охотиться на этих птиц Фото: Соцсети

В связи с тем, что лебеди в Словакии попадают под защиту закона, фермерам запрещено охотиться на этих птиц или даже прогонять их с собственной территории. Янс Калавскис, представитель Словацкой государственной службы охраны природы, подчеркнул, что фермер должен подать специальное обращение к властям.

В настоящее время волонтеры приняли на себя задачу помощи птицам. Они лично переносят лебедей и пытаются отучить их от поедания маковых семян. Птицы, которые находились в хорошем состоянии, были освобождены в оросительном канале, находящемся в 15-ти километрах от макового поля. Других было отправлено на реабилитацию.

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