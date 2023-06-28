Изменила цифру: женщина сорвала джекпот, используя стратегию прошлого победителя (фото)

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, просмотрела последние результаты лотереи и заметила, что в четырех тиражах с 5 по 21 июня первой цифрой выпала 6.

В США жительница Мэриленда заявила, что скопировала технику прошлого победителя, чтобы получить приз в размере 50 000 долларов в лотерее Pick 5. Об этом пишет UPI.

Женщина из Форествилля, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала представителям лотереи Мэриленда, что она часто играет в Pick 5 и использует комбинацию цифр 5-6-3-8-9 уже более года. После прочтения новости о предыдущем победителе, который выиграл главный приз, проанализировав закономерности последних розыгрышей, она решила изменить свой подход

По словам американки, она просмотрела последние результаты и заметила, что в четырех тиражах с 5 по 21 июня первой цифрой выпала 6.

Женщина решила изменить порядок цифр 5 и 6 в своем обычном номере, когда покупала билет на полуденный розыгрыш 23 июня в магазине 7-Eleven.

Победительница сказала, что ее призовые деньги пойдут на оплату счетов Фото: Maryland Lottery

Это решение принесло ей главный приз в размере 50 000 долларов.

"Мои глаза начали слезиться. Меня трясло, и я не могла видеть", — вспоминает счастливая победительница.

Победительница сказала, что ее призовые деньги пойдут на оплату счетов.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.