Удар по экспорту. Сколько потеряют украинские аграрии от эпидемии коронавируса

Ещё буквально неделю назад в Украине, в т.ч. и среди аграриев, преобладало мнение о том, что коронавирус нам не страшен и вообще нас не затронет, и что эта тема сильно раздута и преувеличена. Ситуация начала меняться лишь на этой неделе, и то большинство считает вводимые карантинные меры чрезмерными. Однако коронавирус уже повлиял на бизнес аграриев, причём начал влиять еще в январе, просто не все это осознали.

В январе-феврале основное внимание было приковано к Китаю. Ожидалось, что коронавирус затронет только эту страну и не станет по-настоящему глобальной проблемой. В этот период Китай очень сильно снизил импорт и потребление товаров. По свежей плодоовощной продукции снижение импорта Китая оценивается в 15-20%, по другим категориям товаров – тоже в этих пределах. Ежемесячно Китай импортирует из Украины зерновых, масличных, растительного масла и шрота приблизительно на $180-200 млн. долларов США. Соответственно, оценочные потери наших экспортёров за эти два месяца достигли $50 млн – не так уж страшно в глобальной перспективе, и можно было бы это отыграть, если бы дальше ситуация улучшилась.

Аграрии могут потерять до $1,5-2,0 млрд экспортной выручки, если учесть риск неурожая, то валютные поступления снизятся ещё более существенно

Однако в феврале вирус ворвался в Европу, и сейчас рынки ЕС практически парализованы. Ситуацию усугубляет снижение глобальных цен на нефть. Даже без спора России и Саудовской Аравии, цены бы упали очень существенно именно из-за коронавируса, потому что спрос на энергоносители продолжал падать, а производство – расти.

В результате что мы имеем сейчас:

снижение цен на нефть уже начало обваливать цены на биоэтанол;

Бразилия переключает заводы с переработки тростника в биоэтанол на производство сахара, соответственно, мировые цены на сахар начнут падать (тоже важный элемент украинского экспорта);

Бразилия и США, где большой объём кукурузы идёт на производство биоэтанола, приостанавливают производства, потому что оно перестало быть выгодным при дешёвом бензине. Это приводит к росту предложения кукурузы на кормовом рынке;

пункт выше означает, что цены на кукурузу и другие фуражные зерновые будут снижаться, что потянет за собой вниз также цены на протеиновый шрот;

дополнительный негативный фактор – глобальный экономический кризис. Он уже приводит к снижению доходов людей по всему миру и, соответственно, к сокращению потребления мяса;

снижение потребление мяса – дополнительный фактор давления на цены на фураж и шроты. А это важнейший элемент украинского экспорта;

ещё один негативный для нас фактор – девальвация рубля, которая усиливает конкурентоспособность зерна и масла из РФ на мировом рынке и также давит на цены;

экспорт всех товаров в ЕС может сильно усложниться уже в ближайшие дни из-за парализованной логистики.

Поэтому вывод один: пока цены на нефть будут низкими, а это может продлиться и более года, давление на цены фуражных зерновых, шротов и сахара будет весьма существенным и приведет к снижению экспортной выручки. Здесь мы можем потерять до $1,5-2,0 млрд. Если к этому добавить риск неурожая, то валютные поступления снизятся ещё более существенно.

Не меньше пострадает и экспорт украинских товаров с высокой добавленной стоимостью: фруктов, орехов, ягод, молокопродуктов, кондитерской продукции и мяса.

Хотя куриное мясо, как самое доступное по цене, может даже выиграть благодаря эффекту замещения: при снижении доходов люди отказываются от необязательных для потребления и более дорогих продуктов, отдавая предпочтение более простым и дешёвым. Значительная часть потребления дорогих продуктов приходится на ЕС и страны, доходы которых зависят от экспорта нефти и газа. И именно в этих странах и ожидаются наибольшие проблемы.

Нельзя игнорировать и реальную перспективу снижения потребления внутри страны, т.к. достаточно вероятно, что кризис затронет и Украину. Девальвация гривны уже началась и долго её сдерживать правительство не сможет. Есть разные оценки, и не хотелось бы озвучивать худшие из них, но без работы и доходов, вероятнее всего, останется очень много людей в Украине. Поэтому производителям продуктов с добавленной стоимостью необходимо принимать и это во внимание.