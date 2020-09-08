Как быстро и надежно разориться. 13 правил бессмысленного финансового поведения

Рассмотрим 13 правил бессмысленного финансового поведения.

Первое и основное – надеяться на государство, на свой кусок от него. Считать, что государство – это прочная сухая почва. В финансовом отношении государство – это лед, подтаявший весной, вечно меняющий очертания и проваливающийся под шагами и полозьями тех, кто полагается на крепость этого ледяного пространства.

Государство часто отнимает, а не дает. Оно, зачастую – "лучший пособ раздеться".

Второе. Копить на старость. Запасаться. Лет за двадцать до пенсии. Под процент. Или под будущие высокие дивиденды.

Пока дело до старости дойдет, инфляция, кризисы, закрытия банков, перетряхивания пенсионных схем, исчезновения инвестфондов, смерть страховых компаний, девальвации, дефолты – вся эта сутолока развивающегося рынка съест все сбережения и пустит по миру. Не запасешься.

Просто деньги имеют свойство таять и исчезать. Никуда не денешься, имуществом придется управлять, засучив рукава.

Третье. Деньги должны быть громкими. Роскошь нужно показать. А иначе зачем все это? В превосходстве – смысл. Громкие деньги, чаще всего - просто радость для соседей.

Четвертое. Как-нибудь отдам. Слишком высокий "финансовый рычаг", слишком быстрое расширение имущества и расходов за счет кредитов под высокий процент, при двузначной инфляции и неустойчивом курсе национальной валюты.

Главная ловушка – валютные обязательства. Курс может держаться годами, но потом обязательно случится девальвация. 1998, 2008–2009, 2014, 2015 годы – это годы разовых, крупных девальваций. Они усеяны обломками тех семей, которые брали на себя высокий "финансовый рычаг".

Пятое. Семейная финансовая пирамида. Покрыть новыми долгами старые, не перекрывая их вложениями, приносящими доход. Потребление не по средствам.

Шестое. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Или доходностью.

Холодная оценка рисков.

Не ищите сверхвысокой доходности. Часто это последний крик отчаяния перед банкротством. Или открытое мошенничество.

Сколько полегло знакомых, отвергавших разумные финансовые предложения, чтобы съесть то, от чего нужно было бежать сразу, не втягиваясь в обсуждения.

Седьмое. Спекуляция, попытки заработать в высоких финансах (валютный рынок, деривативы, акции).

Эти рынки – чужие для мелкой розницы. Они живут по чужим правилам, неизвестным пешеходам. Их устанавливают крупнейшие финансовые институты. Валютные и срочные рынки глотают и выплевывают 99% тех, кто на них приходит, играя по мелкому. Вы берете деньги в долг, берете "финансовый рычаг", чтобы выигрыш был как можно выше. 1 к 100. 1 к 200. При первом колебании курсов – проигрыш. Первоначальный взнос "слизывается". Все равно проиграете. Против вас профи.

Восьмое. Приходить на рынок акций, когда рост уже исчерпан. Толпы розничных инвесторов в ажиотаже бросаются на акции после того, как они долго, иногда годами, растут. И только почти у пика, когда вот-вот все рухнет, наконец массовый инвестор становится уверен, что рост цен акций будет всегда и он неисчерпаем, и бросается на рынок. Вот тут-то все и лопается. За четверть века было неоднократно.

Девятое. Пытаться в разгар кризиса спекулировать по мелкому. Паниковать. Метаться, менять все время "стратегии". Делать покупки и продажи доллара на пиках или у дна, с огромными разницами в курсах покупки и продажи. Потери, потери, потери.

Есть известный анекдот по поводу того, сколько раз нужно обменять сумму собственной национальной валюты на одну валюту, потом "назад", потом на другую валюту, потом еще в одну и так далее, чтобы начальная сумма перестала существовать. Поверьте, не так уж много.

Десятое. Накупить кучу неликвида по дешевке и ждать, когда цены вырастут до небес. Набрать золота и брильянтов, как того, что всегда в цене. Держать жилье под Везувием как отличный, растущий в цене актив, который всегда легко продать. И сидеть, радостно считая, что впереди - золотом блистающий щит.

Одиннадцать. Быть открытым, распахнутым – двери настежь. Не думать, что деньги – это еще и документы, технологии, защита данных. Напрашиваться на то, чтобы у вас украли, сломали, увели, чтобы напали, вытащили или просто потеряли.

Не резервироваться, не страховаться, не перестраховываться, не покрывать любые риски. Не документировать – да ладно, зачем это.

Связываться с теми, кто всегда ошибается по жизни – просто так устроен, кто мало думает, кто работает больше, как автомат. Или просто не надежен, не завершает дел, для кого вы и ваши интересы – где-то там, на периферии сознания.

Двенадцать. Считать, что есть только одно место во всей Вселенной, где может жить семья – там, где родился. Радостно терпеть все глупости, когда они творятся в верхах, в столицах. Терять – есть на то высшие обстоятельства, лишаться – так быть должно, беднеть – что делать, судьба страны, всё отдавать – так велено, иначе ослабеем, жертвовать – исконно так предназначено.

Тринадцать. Помните – идеи, страсти, любовь, убеждения, этика и вера, все это – сущность бытия. Имущество и деньги– привесок.

Сначала – сущность, а потом – все остальное. Об этом – в главе "Под сенью мифов и страстей. Как надежно разорить семью".

Есть еще много правил, но начинать – хотя бы с этих.

Все вышеописанное – краткая сумма тезисов из моей книги "Правила бессмысленного финансового поведения".

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.