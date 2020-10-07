Деньги из воздуха. Как заработать на отмене авиарейсов Wizzair во время карантина

В последнее время я, ради прикола, решил на халяву получить бонусные деньги на счете в авиакомпании Wizzair. Как известно, если они отменяют рейс, то предлагают вернуть либо деньги (но это долгий процесс), либо 120% от суммы в виде бонуса для будущих покупок билетов.

В апреле сего года, в разгар коронавируса, я должен был улететь из Израиля в Вильнюс, но рейс был отменен. Система предложила мне полный возврат суммы (там было порядка 50 евро), либо 120% бонусами. Выбрал бонусы и мне пришло 60 евро в счет будущих покупок билетов.

Между тем, прошел апрель и наступил май. Авиация как-то слабовато восстанавливалась, и я обратил внимание, что хотя Wizzair и продает билеты, но по факту многие рейсы в итоге отменяются.

И тогда я купил билет из Будапешта в Москву на май, поскольку на сайте авиакомпании билеты продавались, но по факту рейсов не было. И, бинго, едва купил билет за бонусные деньги, как в тот же день пришло сообщение, что рейс отменен. Я выбрал возврат бонусами и получил 72 евро.

В июне я купил билет из Тель-Авива в Вену, поскольку подсчитал статистику и оказалось, что примерно 70% этих рейсов либо отменялись, либо переносились. И опять угадал, поскольку мой рейс перенесли на сутки. Я выбрал возврат бонусных денег на счет и мне пришло 86 евро.

В августе я едва не потерял все свои бонусные деньги, поскольку купил билет в Болгарию и предположил, что рейс отменят. Но время шло, до вылета оставалась неделя, три дня... я же не собирался прямо всерьез лететь!

Плиз, высшие силы, отмените рейс, жалко же 86 евро терять. И чудо случилось, рейс не то, чтобы отменили, но его перенесли на 4 часа позже. Тогда я потребовал возврат бонусных денег и теперь у меня стало уже около 100 евро.

Недавно я сыграл еще раз в эту рулетку. Купил билет из Вены в Ереван на 21 октября. И опять угадал - на днях пришло сообщение, что рейсы из Вены в Ереван отменены вплоть до марта 2021 года. Мне на бонусный счет пришло примерно 117 евро.

А начинал с 50.

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Публикуется с согласия автора.