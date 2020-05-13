Велюрные Мрії. Как долго народ будет верить в сказку о плохих боярах

За несколько дней до первого тура прошлогодних президентских выборов в Украине американская компания Gallup опубликовала данные социологического исследования, посвященного доверию к власти. Они оказались для нас неутешительными. Из примерно 120 стран, включенных в рейтинг, подводящий итоги 2018 года, Украина оказалась на первом месте по степени недоверия граждан к персонам и институтам, которые ими правят. Всего 9% украинцев заявили, что доверяют власти. В сущности, это было чем-то вроде анонсированного "приговора" для тогдашнего главы государства Петра Порошенко, который сбылся 21 апреля. Хуже этого обстоятельства было, пожалуй, лишь то, что Украина на тот момент возглавляла этот мировой антирейтинг уже второй год. Недоверие, что называется, вступило в полосу стабильности.

Те, кто голосовал за Владимира Зеленского, не в последнюю очередь эмоционально стремились вернуть себе комфортное состояние доверия: уж слишком много нервных клеток сжигает вечное ожидание обмана со стороны правителей

Год правления нового президента не обошелся без негатива. Однако опубликованные в начале мая центром Разумкова результаты соцопроса свидетельствуют о том, что Зеленский остается единственным политиком, уровень доверия к которому у жителей страны превышает уровень недоверия: 57% против 37%. У двух политических тяжеловесов, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, эти цифры выглядят куда более удручающе. Первому не доверяют 77% (а доверяют всего 18%). У второй это соотношение – 74% к 18,5%.

Восприятие Владимира Зеленского сегодня для многих сводится к формуле: царь – хороший, бояре – плохие. Но проблема в том, что такой подход не вечен. Особенно в эпоху коронавируса, когда власть оценивают не только с точки зрения эффективности. Врет она, лукавит, запугивает или демонстрирует двойные стандарты – это тоже берется в расчет. А со всем этим в нашем "датском королевстве" сегодня как-то не очень. Что порождает атмосферу недоверия в обществе. И если продолжить "фенологическую" метафору, то сгущение этой атмосферы однажды может обернуться ливнем, который смоет всю пирамиду нынешней власти, а не только ее отдельные фигуры. В конце концов любому человеку не слишком по душе, когда его держат за болвана, как в старинном польском преферансе. А маленькая ложь почти всегда рождает большое подозрение.

Когда на днях главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что парки и скверы на период карантина закрывали не столько ради практической пользы, сколько для психологического воздействия на людей, дабы у них появилось ощущение опасности, невольно вспомнился философ Мишель Фуко. Вот уж точно: "Тело – биополитическая реальность; медицина – биополитическая стратегия".

Массам демонстрируют кадры опрыскивания дорог, но это имеет больше отношения к управлению ими, чем заботе об их здоровье

Одно подменяется другим. Эмоция страха становится приводным ремнем. Сработало ли это? Допустим, да. Но у этого "успеха" есть своя цена. Власть добилась послушания при помощи передергивания колоды, и в следующий раз в аналогичной (но, возможно, куда более зловещей) ситуации ей могут просто не поверить. И это способно привести к реальной катастрофе.

Коронавирус для Украины обернулся еще и отголоском темы оруэлловского "Скотного двора": некоторые животные более равны, чем прочие. Скандал с рестораном "Велюр" Николая Тищенко – про это. Когда прочим подобным заведениям пришлось закрыться, "Велюр" работал в режиме "для своих". Это всплыло благодаря расследованию журналистов Bihus.info. И потом началось самое интересное: объяснение. Тищенко, который является замглавы фракции партии "Слуга народа", вначале говорил о каком-то "штабе", где он встречается "с небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева". Потом сказал, что его неверно поняли: "У меня нет в "Велюре" штаба. "Велюр" – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну". Между этими двумя комментариями появилась реакция Офиса президента: Зеленский провел жесткую беседу с Тищенко. Однако, когда Тищенко спросили, говорил ли президент с ним на эту тему, ответ был: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?" Хорошо еще, если лжет Тищенко. А если лгут у президента?

Есть еще скандалы с самолетом, доставившей груз масок, очков и защитных костюмов из Китая. "Мрию" встречал Владимир Зеленский со свитой. Но позже выяснилось, что коммерческого груза доставлено куда больше, чем гуманитарного, и основным бенефициаром здесь является ТЦ "Эпицентр" и его совладелец нардеп Александр Герега. И получается, что картинка "президент, встречающий важный груз" – это больше про пиар. А с остальным нужно разбираться.

В общем, примеров сомнительной славы в окружении президента хватает. Если они будут множиться, то нам всем стоит перечитать эссе Эдгара Аллана По "Надувательство как точная наука". Там знаменитый писатель, создатель формы современного детектива, похоже, не без основания пишет: "Человек – это животное, которое надувает; кроме человека, ни одного животного, которое надувает, не существует… Ворона ворует, лиса плутует; хорек хитрит — человек надувает. Надувать – таков его жребий". Он приводит целый перечень черт типичного жулика – от изобретательности до дерзости. Но, как пишет в своей книге "Психология недоверия" Мария Конникова: "Современная психология активно соглашается с ним в одном пункте: безразличие". Любой, кто берется надуть своего ближнего (или дальнего), прежде всего безразличен к нему. Власть, пытающаяся надуть своих граждан, отличается от какого-нибудь рядового афериста степенью размаха. И тяжестью последствий. На Банковой не поздно над этим задуматься и принять меры. Пока рейтинг еще позволяет это сделать. Иначе народ найдет способ ответить на безразличие власти.