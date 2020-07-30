"Никогда такого не было, и вот опять". На Донбассе — очередное, 29-е перемирие

За время нынешней войны на Донбассе каких только перемирий не обьявляли. Были и майские, и пасхальные, и рождественские, и даже школьные и хлебные. Но ни одно из ранее объявленных перемирий на фронте не продолжилось более двух недель. Режим тишины, начавшийся в полночь 27 июля — не исключение. Первые выстрелы прозвучали спустя 20 минут после начала нового дня.

Как будут развиваться события дальше, спрогнозировать нетрудно. Скорее всего, постепенно и это перемирие сойдет на нет, как и предыдущее всеобъемлющее и всеохватывающее, которое, если кто забыл, действует с 1 января 2020 года.

Лично мой прогноз состоит в том, что с каждым днем будет увеличиваться количество провокационных выстрелов, а активные и точные, угрожающие жизни наших военнослужащих, начнутся уже на следующий неделе. К осени боевые действия станут нарастать, а в октябре войдут в более активную фазу.

И сколько бы Владимир Зеленский не делал заявлений, что Путин подпишет какой-то документ о режиме тишины, считаю, что подконтрольные ему силы на Донбассе не будут придерживаться договоренностей. Все дело в том, что Путину не выгодно, чтобы в Украине была стабильная ситуация, произошла деэскалация конфликта, ведь следующий шаг — увеличение численности наблюдателей международной миссии ОБСЕ, которые будут следить за выводом военной техники.

Другое дело, если это перемирие рассматривать как шаг к победе на втором фронте — дипломатическом. Украине необходимо показывать ЕС и США, что мы открыты для переговоров, настроены окончить войну, прекратить огонь, развести силы и средства, но наш враг в этом не заинтересован.

Если Украина не будет инициировать встречи контактной группы в Минске, переговоры в "нормандском формате", международное сообщество когда-то скажет: не хотите оканчивать войну — договаривайтесь сами, а мы снимаем санкции.

Очень хочется, чтобы это 29-е перемирие стало последним. А тем временем на фронте военнослужащие думают: "никогда такого не было, и вот опять". Кого-то новость об очередном перемирии демотивирует, кто-то относится к нему с опаской, а кто-то ищет позитив, мол, сделаем паузу, и снова в бой. Армия — зеркальное отражение общества. Это должны понимать "диванные эксперты", которые своими постами в соцсетях разгоняют "зраду". Военным нельзя мешать выполнять свою работу.

Никто же не додумается прийти в операционную и стать над талантливым хирургом, чтобы советовать, как ему оперировать! Поверьте, Вооруженные Силы Украины на местах, и так будет до тех пор, пока они не получают достоверную информацию от своей же разведки, чтопротивник покидает те или иные участки фронта.

А государству и президенту лучше подумать о следующем шаге, когда этот режим тишины окончится так, как и все предыдущие. И дальше искать новые пути прекращения войны и возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины.