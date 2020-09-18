Задушить в обьятиях. Зачем партия Порошенко решила поддержать Кличко на выборах мэра Киева

Больше всего меня удивляет на этих киевских выборах, что почти не задействована имиджевая ниша "хозяйственника". Кандидата, который акцентирует внимание не на политических моментах, а сосредотачивается на вопросах функционирования города, как большого хозяйства — с транспортными, коммунальными и другими подсистемами.

К примеру, тот же Виталий Кличко сосредоточивает свое внимание на инфраструктурных проектах, но это и понятно. Он — действующий городской голова. Что касается других, то на выборах немало "шоуменов", которые, конечно, тоже говорят о коммунальном хозяйстве или транспорте, но ясно, что, например, тот же Сергей Притула будет рассчитывать на поддержку горожан явно не за это. При этом, "шоуменов" на нынешних выборах так много, что они, пожалуй, наиболее плодотворно будут конкурировать между собой, ослабляя друг друга.

Как тут не вспомнить о мудрости, что генералы всегда готовятся к войнам, которые уже прошли. Так и партийные функционеры готовятся к прошедшим выборам, а потому поставили на поток генерирование "новых лиц", хотя сейчас на первый план может выйти прямо противоположный запрос избирателя.

Что касается классических "хозяйственников", то экс-мэр Александр Омельченко уже явно сходит с политической арены, и серьезно его претензии воспринимать уже невозможно. Стабильный и консервативный избиратель "Батькивщины" тоже вряд ли бы воспринял какое-то "новое лицо" от этой партии, так что выдвижение давнего соратника Тимошенко Алексея Кучеренко от "Батькивщины" также не удивляет. Кучеренко хотя бы имеет соответствующий опыт работы в должности министра коммунального хозяйства и руководства Запорожской ОГА.

Имеет коммунальный и мэрский опыт и еще один экс-мэр — Александр Попов. Но с ним проблема чисто политического плана. Он, может, и хотел бы на что-то серьезно претендовать именно в Киеве, но как это делать, имея в бэкграунде прошлое с Януковичем и "Регионами", а сегодня — выдвижение от ОПЗЖ? Ты можешь говорить только о хозяйстве, но голосовать за тебя в Киеве все равно будут только "антимайдановцы".

Интересно, что выдерживает паузу ЕС, ограничиваясь бордами с Порошенко. Очевидно, выдвижение любого кандидата для них несет в себе определенные риски, но невыдвижение может еще более рискованную ситуацию. Можно было бы поддержать какого-то внешнего "патриотического кандидата", но время для этого тоже уходит.

По поддержке Кличко на выборах со стороны ЕС. Конечно, речь о какой-то "искренней помощи" в данном случае не идет. Кстати, реакция самого Кличко на все это, как мы знаем из размещенного в сети видеоролика — "сдержанная". Мол, он идет сам и ни с кем не торгуется.

В ЕС просто нет кандидата, который не опускал бы их рейтинг, а наоборот, поднимал. Это партия исключительно одного Петра Порошенко. Все. Выдвижение первым номером в Киевсовет Марины Порошенко — лучшее тому подтверждение. При таких условиях самое разумное — вообще не высовываться. Ну не Михаила же Порошенко продвигать? Нет, конечно, можно было бы и это сделать. Этому бы никто не удивился, но что бы это им дало?

В то же время, для партии, претендующей на общенациональное лидерство, отказ от участия в выборах мэра выглядит несолидно. Поэтому надо придумать определенный положительный предлог. И его нашли. Мол, это какое-то противодействие "пророссийским силам" и т.д.

Хотя реально — это попытка отхватить себе в партийную копилку немного персонального рейтинга Кличко, который, чего греха таить, в Киеве действительно очень серьезный.

Фактически, это попытка сыграть в игру "А мы тоже за Кличко!" Хотя у Кличко есть собственная партия, и ему такая поддержка нужна не сильно. Ну, а кого бы поддерживали избиратели ЕС в Киеве, если бы не это формальное "добро"? Пальчевского? Или Попова?

Интересно, кто еще из партий надумает "задушить в объятиях" Кличко и "примазаться"? Видимо, не только же в ЕС до такого додумались?

Ну и отдельная тема — это кандидаты, которых сейчас массово выдвигают "ради количества". К примеру, нардеп от Луганской области Сергей Шахов, который решил баллотироваться от партии "Наш край", или экс-представитель "Самопомощи" Сергей Гусовский, в этот раз решивший представлять "За будущее", или экс-мэр Харькова Михаил Добкин.

Смысл выдвижения и достаточно активной рекламной кампании этих кандидатов остается загадочным, ведь представить себе реальность, в которой они могут победить в Киеве, лично мне — тяжело. Пожалуй, это просто попытка "раскрутки" определенных партийных проектов в общенациональном масштабе и привлечения к ним внимания. Тогда все встает на свои места.

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Публикуется с согласия автора.

