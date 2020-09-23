Марина-заступница. Что не так с детьми на предвыборных плакатах партии Порошенко в Киеве

Политическое наблюдение. Прогуливаясь по Киеву, вижу такое "решение" политтехнологов: Марина Порошенко с маленькой девочкой в медицинской маске на руках. Марина прижимает девочку к себе и обещает спасти. "Помогать и защищать!", — такой слоган сопровождает это фото.

Мне кажется, это ошибочное решение политтехнологов. Политик, который на своих рекламных изображениях гладит ребенка, прижимает ребенка, целует ребенка, заявляет, что спасет ребенка, — это все запрещенный прием и к тому же "цитата" старых тоталитарных (авторитарных) идеологий.

Как известно, диктаторов любили изображать с детьми, чтобы их "очеловечить". Здесь же, скорее, обращение к эмоциям, к сентиментальности избирателей. Но, получается, что когда политик не может заявить о своей программе, он обещает спасать детей. Неужели кончились идеи? Или уже все так плохо, что главной задачей политиков становится спасение детей? И от чего их спасать: от голода, от болезней, от нищеты?

Раньше советских людей власти призывали спасать (деньгами, посылками, словами солидарности) детей в бедных и очень неблагополучных странах. Теперь пришла наша очередь?

Все так плохо? Или это просто неудачный рекламный ход неталантливых политтехнологов?

Пусть каждый голосует за того политика, которого считает достойным избрания. Знаю, что среди моих знакомых и коллег есть много сторонников партии Порошенко. Я уважаю их выбор. Но мне бы хотелось, чтобы в украинской публичной политике на уровне образов, на уровне жестов, на уровне заявлений, было меньше апелляций к сентиментальности, к "мозгу млекопитающих", да еще и в опасной близости к тоталитарным плакатным клише.

А для сторонников определенных партий, которые привыкли рвать оппонентов на части, заявляю: я здесь высказываю (причем, в духе доброжелательности) не свои партийные предпочтения.

Мое наблюдение продиктовано рациональными и эстетическими соображениям. И только.

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Публикуется с согласия автора.