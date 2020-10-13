День зеленого наперстка. Зачем Зеленскому понадобился не имеющий юридической силы соцопрос

Как известно, президент Владимир Зеленский проанонсировал проведение "опроса по важнейшим вопросам" в день местных выборов 25 октября. Задумка Зеленского уже раскритикована многими политологами и лидерами мнений, как манипулятивная, и охарактеризована критиками, как "симуляция" и "профанация" самой идеи народовластия и референдумов.

При этом, в самом Офисе президента заявили, что результаты этого опроса не будут иметь юридической силы, а само мероприятие будет проводиться и финансироваться не силами государства, а в форме экзит-пола на частные деньги. Кто именно выступит спонсором опроса и как это скажется на ангажированности самого опроса, и его результатов, пока что неизвестно.

Также, по информации еженедельника "Зеркало недели", для задуманного президентом "всеукраинского опроса" планируют напечатать 5 млн. анкет с вопросами. При этом, сами вопросы пока что неизвестны. По информации того же ЗН, украинцев не будут спрашивать на темы Крыма и Донбасса, как будто бы изначально планировали в ОП. Далее – цитата из ЗН: "Но это может быть слишком сенситивно. А идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса".

Ниже предлагаем вашему вниманию мнение известного украинского политконсультанта Олега Постернака.

25 октября Офис президента обкатает технологию "всенародного опроса" параллельно с местными выборами. Избирателям предложат ответить на 5 вопросов.

Зачем президенту этот опрос?

Первое. Коммуникативным штабом Зеленского это воспринимается как способ перекрыть ожидаемые скромные результаты по мэрам в областных центрах, особенно в Киеве. Прежнего парламентского результата в 43% по партийным спискам не будет и на выборах в облсоветы и горсоветы.

Дабы перебить медийную волну высмеивания результата партии Зеленского и тезис о "начале полного заката эпохи Зе", и реализовывается концепт опросов. Смещается акцент с проигрыша и тушится в авральном порядке тенденция к перманентному проседанию рейтинга президента

Второе. Верховная Рада не приняла изменений в законодательство, которые бы позволили эффективно организовать этот кейс руками членов избирательных комиссий, на которых и так нагрузка будет адская по подсчету разноуровневых бюллетеней. А тут еще коронавирусная истерия.

Государственные опросы должны кем-то организовываться и кем-то проводиться. Процедуры, как мы понимаем, нет. Также ноль информации о том, кто и по каким критериям будет подводить итоги этого опроса.

Если не государство их будет организовывать, то кто тогда? Общественная организация? Социологические коммерческие центры, штампующие направо и налево нереальную социологию? Центризбирком?

Если это ЦИК, то на каком основании он истратит средства для изготовления опросных листов? Как эта процедура корреспондируется с нормами Избирательного кодекса, который на данный момент не предусматривает синхронизации выборов и опросов.

Соберется ли Рада чтобы принять изменения в законодательство, учитывая нынешнюю раскладку в монобольшинстве?

Если это будет делать консорциум социологов аля Национальный экзит-полл и опрос будет проводится на выходе из участков, то как быть с нарастающей волной заболевания COVID-19? Как быть с доверием к результатам такого наспех организованного исследования, учитывая изрядно подмоченную репутацию многих социологических фирм? Ответов на эти вопросы пока нет.

Третье. Опросы однозначно являются инструментальной предвыборной технологией. Вынесение вопросов сокращения количества депутатов Рады, евроинтеграции, сотрудничества с НАТО, децентрализации, возможно языка, а можеб быть и поддержки цифровизации, "Большой стройки", судьбы оккупированных территорий, Крыма и им подобным автоматически сегментирует аудиторию по нужным кластерам, которым доставляется нужный месседж. Также мобилизирует "своего" избирателя прийти на участок.

Сегодняшнее выступление президента задумывалось, как разметка территории и демонстрация своего преимущество как "первого игрока" на поле. Зеленский таким образом показывает, что мяч вроде бы в его руках. И он задает тренд.

Публично это может быть и так. Политикум соскучился по метким авантюрам, это правда. Но если бы это происходило системно и сшивалось изначально в предвыборную кампанию "Слуги народа" на всех уровнях местных выборов - тогда эта технология была бы более-менее результативной для "слуг".

Фокус, наверное, в том, что самому Зеленскому важно другое. Прежде всего он желает удержать свой личный положительный образ как президента в глазах избирателей. Если "слугами" можно пожертвовать, то своим рейтингом категорически нельзя.

Одно дело, когда по президентскому рейтингу судят по агрегированным результатам местных выборов, и другое дело когда о президентском рейтинге судят по результатам опроса. Это больно не только для самолюбия. Это опасно с точки зрения аппаратных взаимодействий с окружением, олигархами и оппозицией.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.