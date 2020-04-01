Школьное самоуправление. Как украинские власти усугубляют хаос своими решениями

Когда Украина объявила о карантинных мерах, президент призвал всех граждан вернуться домой в течение трёх дней под угрозой закрытия границ. Огромный поток украинцев, которых никто толком не проверял и ни к чему не обязывал, вернулись в страну. Прошло две недели, но, как оказалось, границы не на замке. Можно приехать по суше, и даже, оказывается, летают "эвакуационные" самолёты. Скандальное возвращение рейсов из Вьетнама и Индонезии вызвало серьезный конфликт.

В условиях пандемии и приближающегося кризиса нельзя принимать меры, выполнение которых невозможно обеспечить. Власти не должны выглядеть смешными, беспомощными, бессильными.

Что для этого нужно? За каждым постановлением должен быть регламент его исполнения. Если принимается решение, что все граждане, прибывающие из-за границы, отправляются на обсервацию на две недели, это должно быть понятно и гражданам, и их родственникам.

Они должны получить исчерпывающие ответы на все вопросы:

платить или не платить за обсервацию, и какие условия проживания?

платит государство или сам гражданин?

будут ли делать тестирование?

отпустят ли домой после негативного теста?

что делать родителям с детьми?

будет ли отопление в номерах?

как обеспечивается доставка еды?

Чтобы написать документ с ответами на эти вопросы, надо два часа. С таким ресурсами, которые есть у администрации президента и правительства, информацию распространить легко. Ну и самое главное – логика в решениях.

Почему десятки тысяч граждан пересекли границу под "честное слово", а два самолета – из Вьетнама и Индонезии – отправляются на принудительную обсервацию без предупреждения пассажиров? Почему решения принимаются, когда самолет уже в воздухе?

И дальше – после азиатских рейсов в Киев прибыл самолет из Варшавы, где были украинцы со всего мира – и всех отправили по домам без требований ехать на обсервацию.

К примеру, в Малайзии объявили, что всех малайзийцев, вернувшихся на родину, тоже будут отправлять в специальные отели на две недели. Но в действие распоряжение вступает с 3 апреля, а объявили 31 марта. За это время граждане осознают, возвращаться или нет, а соответствующие службы успеют подготовиться.

Вопрос о том, стоит ли вообще устраивать карантин в специальных местах, – тоже дискуссионный. Даже строгие Гонконг и Сингапур предписывают своим возвращающимся гражданам сидеть дома, а не в отелях. Объяснение – собирать потенциально опасных граждан в одном месте не очень хорошо с эпидемиологической точки зрения. Приказ не покидать свое жилье плюс обязательное тестирование, если это возможно, – вполне достаточно.

Однако главный санврач Украины заявляет, что тестировать прибывших – экономически нецелесообразно(!), а через пару дней глава МВД говорит, что тесты будут проводить для всех прибывших.

Здесь я на стороне Авакова, что бюджет лучше тратить на тестирование, нежели на оплату отелей под Киевом или в Новых Санжарах. Тем более, что обеспечить правильный карантин будет очень сложно.

Здесь – Украина, все плохо организовано, и обо всем можно договориться. Не удивлюсь, что за определенную сумму охрана будет выпускать "карантинщиков" за пивом в город.

Помните, в школах раз в год играют в самоуправление, и на короткий период директором становится какой-нибудь семиклассник. Поскольку это игра, все ему подчиняются, потому что знают, что это на один день.

Ситуация в Украине такая, как будто мы передали всю власть школьному самоуправлению. Дети, получившие власть, мечутся из стороны в сторону, отменяют свои решения, как будто это все игра.

Однако эти решения влияют на жизнь людей, действуют им на нервы, приводят к конфликтам и усугубляют хаос. Ни в коем случае нельзя ломать двери в аэропорту, но еще более преступно полностью провалить всю коммуникацию с людьми, как это было сделано.

Даже в сложные моменты государство должно оставаться сервисом для граждан. В том числе и для тех, кто в этот период оказался не дома. Нельзя ради популистской выгоды поощрять настроения, что те, кто путешествует, опасны для тех, кто сидит дома.

Вирус уже в Украине, возлагать ответственность за него только на туристов или только на "заробитчан" – в корне неверно. Это наши граждане – они имеют право вернуться домой, об этом написано в Конституции. Если они больны, придется их лечить. На этих позициях и должна строиться политика в кризисный момент.