Обсервация по полной. Как власть отправляла туристов с Бали на карантин

Пока Кабмин принимал постановления, обязывающие украинских граждан, возвращающихся из-за границы, отправляться на принудительную обсервацию, в Борисполь летели украинские туристы из Вьетнама и с острова Бали. Ступив на родную землю, они оказали властям яростное сопротивление и спровоцировали в соцсетях не менее бурное обсуждение запоздалых мер правительства и наших национальных особенностей

Возвращение сотен тысяч украинцев домой на фоне ускоряющейся пандемии, скорее всего, войдет в учебники, как один из примеров неэффективного и хаотичного государственного менеджмента, цену которого нам еще только предстоит узнать. Фотографии огромных толп, переходящих границу пешком, видеострим из самолета из Милана, где якобы отказывались госпитализировать людей с повышенной температурой, признание госпогранслужбы, что массовое использование жаропонижающих делает этот метод контроля неэффективным и достаточно очевидные выводы моделирования пандемии, согласно которым закрытие границ и обсервация не помогают, если внутри границ уже случилась вспышка заболевания. Например, из-за того, что огромное количество прибывших не соблюдают режим самоизоляции, а у властей нет ни одного инструмента для того, чтобы найти и наказать нарушителей.

Все это уже было известно, когда колеса вьетнамского Airbus 350, прибывшего забрать граждан своей страны, коснулся взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Борисполь". Самолет, в котором по просьбе украинского посольства подвезли домой украинских граждан, был арендован вьетнамским бизнесменом и, по данным МИД, условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на ее обеспечение.

Однако по прилету стало понятно, что договориться с прибывшими не удалось и что-то опять пошло не так. Камнем преткновения, в частности, стало постановление Кабмина, спешно принятое 29 марта. Согласно которому все новоприбывшие должны будут отправиться на принудительную обсервацию.

И хотя, по мнению ряда юристов, такое постановление не имеет юридической силы, тем не менее, у властей в этот раз хватило воли его внедрить. Правда, организовано это было, как всегда не на высоте.

Как оказалось, украинцы неплохо осведомлены о своих правах и на такие меры не согласны. 29 марта прибыл рейс из Вьетнама, и его пассажиры вживую продемонстрировали, по оценке министра иностранных дел Кулебы, "несокрушимую тягу к свободе".

Ни уговоры, ни присутствие полиции не помогли решить проблему так, как это представляла себе власть, и в итоге пассажиры просто подписали согласие на самоизоляцию и разошлись домам. Сколько из них будет сидеть 14 дней в самоизоляции – неизвестно. Повлияет ли это хоть каким-то образом на динамику эпидемии, с учетом огромного количества заехавших ранее — также вопрос дискуссионный.

К двум следующим рейсам с Бали через столицу Катара – Доху, в аэропорту подготовились куда основательнее. Этой ночью в "Борисполь" сразу прибыла Нацгвардия и полиция, а туристов заперли в самолетах, не выпуская их, пока они не подпишут добровольное согласие на обсервацию. Бесплатную – в отеле "Казацкий" на Майдане Незалежности в Киеве, или же на платную в Пуще-Водице.

В предлагаемом на подпись документе был также интересный пункт о том, что гражданин обещает не общаться со СМИ. Правда, он оказался маловыполним, так как еще во время своего вынужденного заточения в самолете, пассажиры активно постили видео и сообщения о том, как с ними обращаются. И происшествие стало достоянием общественности практически с самого начала конфликта.

Пассажиры, прилетевшие с Бали через Катар, заявили, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолет уже был в небе. На обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.

Но когда самолеты приземлились, оказалось, что туристов-бунтарей хотят взять измором. В самолете закрыли туалеты, прекратили раздачу воды, а борт покинули бортпроводники.

Часть пассажиров после бесплодных переговоров с представителями Нацгвардии согласилась уехать в отели на обсервацию. Причем юристы вновь настаивают на том, что согласие, полученное подобным образом, фактически в принудительном порядке, никакой законной силы не имеет.

В отель "Казацкий" из аэропорта отправились 2 автобуса ГСЧС. Само здание опечатали, а туристов завели через черный ход.

Их карантин должен продлиться до 12 апреля, по словам сидельцев — со ржавой водой из крана и запретом на свою еду. Впрочем, в группе в Telegram, где общаются пассажиры рейса, сообщается, что кое-кому удалось заказать веганские блюда и получить их.

В самолетах, которые прилетели с Бали еще несколько часов оставались пассажиры, которые на обсервацию в отелях не согласились. Советник главы МВД Зорян Шкиряк писал, что "правоохранители и пограничники проводили с ними профилактические беседы", применяя силу убеждения. И, видимо, беседы возымели успех, потому что, по итогу, все пассажиры злополучного рейса с Бали отправились в отель "Казацкий". Однако, когда на место прибыл журналист Фокуса, оказалось, что часть пассажиров "смирилась" и начала размещаться в отеле. Часть отказывалась выходить из автобусов, а часть пыталась добиться от полицейских, чтобы их отпустили домой на самоизоляцию. Они аргументировали свои требования тем, что в отеле холодно, нет воды и платное питание. Жаловались и на отсутствие мер защиты вроде медицинских масок.

По мнению многих пользователей, ситуация с пассажирскими рейсами в "Борисполе" продемонстрировала, что власти неспособны действовать последовательно, с радостью перекладывают ответственность за собственную бездеятельность на случайно выбранную группу "козлов отпущения", и готова при случае нарушать для этого закон.

Впрочем, переложить хотя бы часть ответственности на неправильный народ все-таки получилось. Тем более, что в соцсетях довольно быстро стали задаваться вопросом, а зачем, собственно, украинцам понадобилось в условиях пандемии лететь на Бали? И почему они не пытались вернуться раньше, когда стало ясно, что с этим могут возникнуть проблемы. На что некоторые пассажиры ответили, что улетели еще зимой, их обратные билеты пропали, а новые стоили слишком дорого.

Однако подобная откровенность вызвала обратный эффект. Оказалось, что не слишком много людей в Украине готовы им посочувствовать. А многие прямо обвинили сограждан в безответственности.

Была ли у власти возможность отправлять граждан на обсервацию раньше или организовать ее для сотен тысяч людей одновременно — сказать трудно. Скорее всего, нет. И теперь запоздалые меры по закрытию границ вместе с обсервацией тех, кто возвращается позже других, могут помочь лишь для примерной оценки количества зараженных, которые уже въехали в страну и отправились в слишком необязательную самоизоляцию.