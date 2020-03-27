Около 6,5 тыс украинцев после известия о закрытия границ, пешком пошли домой. Местные власти и ГСЧС уже выделили около 200 машин для их перевозки

После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ 27 марта, тысячи украинцев пешком пошли из Польши в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 27 тыс. человек (около 18 тыс. из них – украинцы, которые возвращались домой).

Из них 6,5 тыс. человек пришли пешком в пункты пропуска на госгранице.

В связи с увеличившимся потоком людей на границе, местные власти и ГСЧС отправили за ними 200 транспортных средств.

В общем, за сутки на границе температуру изменирили 20 тыс. человек. Также всех их опросили по их самочувствию.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП также отметил, что если кто-то не успеет пересечь границу до ее закрытия, нужно будет ориентироваться на решения властей.

"Но скорее всего, конституционное право граждан Украины на возвращение не будет нарушено", – добавил он.

Вчера Bloomberg писал, что из Польши домой уже уехали около 20% украинских трудовых мигрантов и это грозит обвалом польского строительного сектора.

По данным издания, из Польши уехал каждый пятый строитель-украинец, в то время как замены им не предвидится.

Всего же в Польше трудятся около 2 млн украинских заробитчан.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.

Недавно президент Зеленский заявил, что к концу пятницы, 27 марта, украинская государственная граница будет закрыта.