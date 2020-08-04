Якби теракт був справжнім. Як спецслужби в БЦ "Леонардо" прикрилися журналістами

Цей текст — свого роду післямова до вчорашнього шоу навколо знешкодження терориста у столичному БЦ "Леонардо". Я розумію, що в Україні політика робиться в телевізорі. Власне, все робиться в телевізорі. Навіть затримання терориста з вибухівкою і звільнення заручника треба транслювати в прямому ефірі. Обов'язково. А якщо телевізійники не встигли — треба повернути тєрпілу на ісходную, і повторити номер, цього разу вже з феєрверками. Бо інакше ніхто ж не повірить ані в поліцію, ані в СБУ.

Але у мене є кілька питань.

Перше. Надання майданчика для терориста. Добре, і луцький був недолугий, і цей начебто вже олігофрен, як виявилося. Але де гарантія, що після цього сюди не почнуть їхати більш серйозні дяді, з більш серйозними заявами і вже зі справжніми бомбами? А чого ж ні? Можна ж навіть президента до себе покликати.

Друге. Журналісти. Грець з тою етикою щодо неприйнятності публікації заяв терористів — яка там етика, ну шо ви, в самом дєлє, слова такі погані говорите.

Але панове силовики, ви розумієте, що ви круто використали моїх колег, як щит? Що б ви казали їхнім родинам, якби бомба була справжня, а терорист — більш адекватний? Перфразуючи Путіна: впереді будут журналісти, а ми за німі. Так? Якщо ж ви знали, що бомби нема, і журналістам нічого не загрожує, то нахіба був той цирк? Зайшли б собі самі, дали по сусалах, і вивели в кайданках.

І третє. Я жодним чином не критикую бійців "Альфи". Вони профі, серйозно. Я знаю зі слів людей, яким довіряю, як хлопці вміють працювати, і як вміють воювати. Але у мене питання до їхніх начальників. Ви, якщо дійсно десь вчились, напевно пам'ятаєте теракт у Мюнхені, на Олімпіаді 1972 року. Однією з причин провалу операції зі звільнення заручників була пряма трансляція. Журналісти в прямому ефірі показували, як поліція готується до штурму, хто куди рухається, і т.д.

І шо ми бачимо в Києві, у 2020 році? Як "Альфа" готується, як заходить у банк! Бінго! Вгадайте, як довго довелося б відмивати кров і мізки зі стін банку, якби а) терорист був більш адекватний, і зі справжньою бомбою, і б) у нього був хоч один спільник ззовні, та ще й з дистанційним підривачем?

Врешті, що я хочу сказати. Як для милодрами, сойдьот. Який бюджет, таке й кіно. Але спаси нас господи від справжніх терактів. З такими режисерами нам всім кранти.

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