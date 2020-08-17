Лакмусовая маска. Карантин показал — украинцам еще рано в Европу
Наверняка вам будет интересно услышать впечатление о карантине во Франции из первых уст. Так вот: больше всего болят уши. Точнее, за ушами.
Представляете. Мы так сильно "соблюдаем" в Украине карантин, что я натер себе мозоли резинками за ушами только здесь, во Франции.
Здесь повсюду стоят бесплатные антисептики и платные автоматы по продаже обычных масок.
Цена одной маски из автомата — 1€. Цена пачки из 50 масок в аптеке — 15€.
Да-да, тех самых масок, что до карантина стоили у нас 2 грн/шт.
В гостинице на входе обязательное измерение температуры, для всех - нахождение внутри только в маске. В холлах везде работают кварцевые облучатели, а номера проходят ежедневную дезинфекцию.
На улице, если идешь в потоке, то 50/50 — в масках на лице или маски в руках.
Но во всех без исключения местах замедления потока: остановках, площадях, парках, входах/выходах — все тут же надевают маски.
Кафе и рестораны. В большинстве, между столами стеклянные перегородки во весь рост. Все столы раздвинуты, а официанты, естественно, в масках, закрывающих рот и нос.
Uber. Посадка исключительно сзади, водитель всю дорогу в маске, а за водителем на всю длину и высоту салона прозрачная защита из акрила.
Никто никому не делает замечаний. Просто ношение маски в общественных местах уже доведено у людей до автоматизма.
Вроде, за столько месяцев карантина все это и так уже ясно. Да и маской с антисептиком никого не удивить.
Но. Чтобы просто было понятно, насколько тут люди четко выполняют карантинный режим в публичных местах, я сделал сегодня фото около бассейна.
Это тренер по плаванию стоя в бассейне ведет тренировку с детьми (заглавное фото наверху страницы — Ред)..
И вот, хожу я здесь, смотрю на все это и думаю. Наверное, рано нам еще в Европу.
Как же так?! Нас 40 миллионов и никто ничего не соблюдает, а французов 66 миллионов, и все все четко соблюдают.
Вопрос не в том, надо носить маску или нет.
Это вопрос нашего абсолютного нежелания и неготовности соблюдать простейшие правила и нормы.
Хотите в Европу? Учитесь жить по законам и соблюдать правила общежития.
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Опубликовано с разрешения автора.