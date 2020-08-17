Лакмусовая маска. Карантин показал — украинцам еще рано в Европу

Наверняка вам будет интересно услышать впечатление о карантине во Франции из первых уст. Так вот: больше всего болят уши. Точнее, за ушами.

Представляете. Мы так сильно "соблюдаем" в Украине карантин, что я натер себе мозоли резинками за ушами только здесь, во Франции.

Здесь повсюду стоят бесплатные антисептики и платные автоматы по продаже обычных масок.

Цена одной маски из автомата — 1€. Цена пачки из 50 масок в аптеке — 15€.

Да-да, тех самых масок, что до карантина стоили у нас 2 грн/шт.

В гостинице на входе обязательное измерение температуры, для всех - нахождение внутри только в маске. В холлах везде работают кварцевые облучатели, а номера проходят ежедневную дезинфекцию.

На улице, если идешь в потоке, то 50/50 — в масках на лице или маски в руках.

Но во всех без исключения местах замедления потока: остановках, площадях, парках, входах/выходах — все тут же надевают маски.

Кафе и рестораны. В большинстве, между столами стеклянные перегородки во весь рост. Все столы раздвинуты, а официанты, естественно, в масках, закрывающих рот и нос.

Uber. Посадка исключительно сзади, водитель всю дорогу в маске, а за водителем на всю длину и высоту салона прозрачная защита из акрила.

Никто никому не делает замечаний. Просто ношение маски в общественных местах уже доведено у людей до автоматизма.

Вроде, за столько месяцев карантина все это и так уже ясно. Да и маской с антисептиком никого не удивить.

Но. Чтобы просто было понятно, насколько тут люди четко выполняют карантинный режим в публичных местах, я сделал сегодня фото около бассейна.

Это тренер по плаванию стоя в бассейне ведет тренировку с детьми (заглавное фото наверху страницы — Ред)..

И вот, хожу я здесь, смотрю на все это и думаю. Наверное, рано нам еще в Европу.

Как же так?! Нас 40 миллионов и никто ничего не соблюдает, а французов 66 миллионов, и все все четко соблюдают.

Вопрос не в том, надо носить маску или нет.

Это вопрос нашего абсолютного нежелания и неготовности соблюдать простейшие правила и нормы.

Хотите в Европу? Учитесь жить по законам и соблюдать правила общежития.

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Опубликовано с разрешения автора.