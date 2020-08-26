Супермаркет знаний. Как сделать из традиционной школьной программы конструктор "Лего"

В преддверии начала нового учебного года традиционно растет интерес к проблемам образования. И среди множества других интересующих людей вопросов есть и такой. Если многих не устраивает набор (скучных) предметов в школе, то что делать? И можно ли структурировать школьные знания по-новому?

Да, и это очень просто – на 5 групп.

Базовые знания. Это широкий спектр явлений и предметов, для общего развития. Это то, что нужно для вхождения в социум, так сказать, в приличное общество, чтобы не чувствовать себя белой вороной. В основном, это классические привычные знания (математика, физика, география, экономика, арт, химия, биология, и т.д.).

Это широкий спектр явлений и предметов, для общего развития. Это то, что нужно для вхождения в социум, так сказать, в приличное общество, чтобы не чувствовать себя белой вороной. В основном, это классические привычные знания (математика, физика, география, экономика, арт, химия, биология, и т.д.). Прогрессивные знания. Это новые модные знания, которыми живет в данное время весь мир, и желательно (но не обязательно) этими знаниями обладать (бизнес, новая энергия, экология,компьютеры, программирование, 3D, глобалистика, психология, технологии, мода, и т.д.).

Это новые модные знания, которыми живет в данное время весь мир, и желательно (но не обязательно) этими знаниями обладать (бизнес, новая энергия, экология,компьютеры, программирование, 3D, глобалистика, психология, технологии, мода, и т.д.). Личностные знания и навыки. Это те специальные знания, присущие именно этому ребенку, которые потом могут стать делом его жизни или увлечений: (авиация, агро, кодирование, спорт, живопись, криптовалюты, фотовидео, системы питания, коммуникации, лингвистика, и т.д.).

Это те специальные знания, присущие именно этому ребенку, которые потом могут стать делом его жизни или увлечений: (авиация, агро, кодирование, спорт, живопись, криптовалюты, фотовидео, системы питания, коммуникации, лингвистика, и т.д.). Социализация. Это разные виды общения ребенка с друзьями, недрузьями, с взрослыми, с родителями, с посторонними людьми, с зарубежными друзьями, в онлайне, в оффлайне, в доброжелательных ситуациях, в недоброжелательных и конфликтных ситуациях, и т.д.

Это разные виды общения ребенка с друзьями, недрузьями, с взрослыми, с родителями, с посторонними людьми, с зарубежными друзьями, в онлайне, в оффлайне, в доброжелательных ситуациях, в недоброжелательных и конфликтных ситуациях, и т.д. Дополнительная индивидуальная программа-траектория для каждого ребенка, в соответствии с его способностями, интересами и устремлениями.

Составить из этих наборов более конкретный многопараметрический "учебный заказ" под конкретного ребенка очень легко.

Таким образом, у родителей и у детей появляется возможность составлять свой набор-корзину знаний, как они это делают в супермаркете, где есть не одна полка с однотипным товаром, а целые группы разнородных товаров.

Так что теперь можно будет знания выбирать не только в разрезе "просто традиционных предметов". Но и вдобавок, при необходимости или при желании, менять каждый год или видоизменять эти наборы.

Без ущерба для целостности.

Это и есть индивидуальный паттерн знаний, умений, компетенций и результатов.

Главное – что в такой структуре всем всё ясно и понятно: чему учатся дети, как и зачем.

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Публикуется с согласия автора.

