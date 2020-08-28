Сокира на плахе. Почему известного ветерана АТО выгоняют из партии, поддерживающей Порошенко

Сетевые отголоски скандала, случившегося во время марша ветеранов на день независимости, когда экс-президент Петр Порошенко, по словам организаторов мероприятия, использовал его в собственных целях и возглавил колонну военных, проигнорировав просьбу организационного комитета, заставил меня засесть за клавиатуру.

Даже не сам скандал на параде, а последовавшие за ним разборки в известной своей агрессивной поддержкой пятого президента "партии" Демсокира, руководство которой устроило обструкцию - вплоть до разговоров об исключении из рядов замглавы Движения ветеранов Украины и соорганизатора Марша защитников Антона Колумбета, раскритиковавшего выходку Порошенко 24 августа.

Итак, что такое "партия" Деморда (она же Д7, она же Демсокира)? Постоянные читатели моего блога знают, что Деморда и ее замечательные фельдмаршалы - мои старые добрые "друзья", поэтому оставить такой эпичный скандал без комментария я не могу.

По моим наблюдениям, не все понимают суть движа Деморды. Заявленная идеология и правый либерализм - это всего лишь фантик, не заслуживающий обсуждения.

Целевая аудитория у Д7 состоит из ядерных, но относительно либеральных патриотов: все равно что взять Свободу/Нацкорпус и убрать басни про ариев, неоязычество, ксенофобию, ненависть к ЛГБТ, рынку земли и т.п.

Но фейсбучную тусовочку, позднее ставшую Демордой, объединил вовсе не правый либерализм. И даже не пламенная любовь к Петру Алексеевичу Порошенко, хотя, как минимум, некоторые фельдмаршалы кормятся из его не самых щедрых рук.

Деморда - это чистый хайп и хейт. Это стая крайне агрессивных информационных черноРотенцев, которые атакуют всех "врагов отечества". Больше всего они похожи на сетевых хунвейбинов, их суть в бесконечном сраче.

Даже их исходное название "Деморда" – это попытка троллить "Демальянс" и ненавистных им антикорупционеров. И в этом они отличаются от обычных сторонников Петра Порошенко: они болеют не "за", но "против".

Но зачем они нужны Порошенко?

Во-первых, Деморда позволяет коммуницировать с молодежной аудиторией, которой не интересно слушать унылых спикеров партии "ЄС". Деморде как нишевому проекту даже позволяется шепотом критиковать "ЄС".

Во-вторых, Деморда поливает помоями ВСЕХ конкурентов и оппонентов Порошенко и в этом ее главная ценность.

По большому счету, это все. Конечно, амбиции лидеров Д7 не ограничиваются восхвалением "шоколадной бджилки", в этом смысле они отличаются от Бирюкова, Прозапаса и прочих порохоботов.

Я думаю, они искренне хотят быть "субъектами" политики и на что-то влиять, в том числе, на политику самого Петра Алексеевича, которому, конечно, советы или даже требования какой-то смешной пионэрии нафиг не нужны, он их от Мирослава Олешко плохо отличает.

Естественно, гибридный союз с Порошенко создает системную проблему в Деморде: нужно одновременно изображать зубастых и самостоятельных с одной стороны, и лаять только в строго заданном направлении, с другой.

В итоге все получается наоборот, как всегда. Грубо говоря, для порохоботов они недостаточные порохоботы, а для всех остальных – слишком порохоботы. Лидерам Д7 только и остается, что жаловаться на фанатиков с обоих флангов. Да, есть костяк, можно сказать, секта, восторженно принимающая откровения апостолов. Но не более того.

Как и следовало ожидать, часть лидеров Деморды уверовала в свою значимость (ахаха) и решила, что уже можно повысить голос на Хозяина. Уже упоминавшийся Антон Колумбет позволил себе в нецензурной форме прокомментировать выходку Порошенко на параде (который, с его слов, обманом примазался и пиарился на ветеранах как на своей подтанцовке). Начался скандал, любители Порошенко взвыли на весь фейсбук. И вот уже черноротые лидеры Деморды, тщательно матерящиеся почти в каждом своем посте в соцсетях, смиренно просят прощения у Петра Алексеевича, такие зайчики, милота.

Дальнейшее пребывание Колумбета в тусовочке под вопросом. Устроили даже интернет-голосование по этому поводу.

И опять их зажимают с обоих флангов: порохоботам всего мало, они хотят, чтобы Колумбета выгнали с позором без всяких голосовалок, а остальные смеются – мол, непорохоботы вскрылись.

Есть ли выход из этой ситуации? Лишат ли "Демократическую Бджилку" довольствия (только не смешите меня донатами)? Понятно, что их перспектива на местных выборах равна нулю, но фейсбучный лай против врагов Петру Алексеевичу может и пригодиться.

В любом случае, внутренний конфликт неизбежен: часть порохоботческой аудитории с проклятиями перебежит к "ЄС", часть "гордых и независимых" уйдет искать другой либеральный проект, не прогибающийся под Порошенко.

Но я верю – мальчики (и девочки) не пропадут и продолжат героически троллить мертвого Кобзона, бессмертный полк и т.п.

Следите за анонсами.

Первоисточник.

Публикуется с разрешения автора.