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Бордель им только снится. Почему украинская полиция выступает за легализацию проституции

Максим Могильницкий
Адвокат

Как здорово, что наши чиновники имеют право высказывать свое ценное мнение по любому вопросу! Глава Нацполиции, к примеру, за легализацию проституции на территории Украины выступил, и неглупому человеку сразу все понятно.

Напомню, что проституция на сегодняшний день является административным правонарушением, а сутенерство – уголовно наказуемым деянием.

Речь тут идет о правонарушении против нравственности. Иными словами, то, что ныне считается аморальным, превратится в норму жизни. Уровень общественной морали снижается, представления о добре и зле меняются, а само общество стремительно деградирует.

Нас же пытаются убедить в том, что сутенерство и проституция – это, в общем и целом, нормальная предпринимательская деятельность. Вот бы еще государству долю с этого бизнеса получать. И тогда можно будет прямо заявить, что любой труд почетен.

Ой ли? А если это дело и впрямь легализуют, то наши чиновники и радетели за легалайз отправят на панель собственных дочерей? Может благословят на это дело супруг? Ну, знаете, чтобы не "бла-бла" из кабинета, а личным примером. Ведь ничего же аморального!

Вы наверняка заметите, что люди, в большинстве своем, и сейчас не занимаются проституцией по морально-этическим соображениям, и потом не будут. А я позволю себе возразить.

Во-первых, представления о морали и нравственности стремительно меняются под влиянием все тех же СМИ. Многое из того, что еще недавно считалось абсолютно недопустимым, теперь в порядке вещей.

И с проституцией выйдет та же петрушка. Легализуют, а через пару лет и школах примутся рассказывать, что женщина имеет право распоряжаться собственным телом. Да и вообще легальная проституция - это, мол, по-европейски.

Во-вторых, голод – не тетка. Что там у нас по части безработицы? А в малых населенных пунктах? А на окраинах? Подозреваю, что в ближайшие годы ситуация не улучшится, а вовсе даже наоборот. Может в Европе женщина и может выбирать между обыкновенной работой и постельной, но в Украине все несколько иначе.

Тут и государство толсто намекает гражданам, что бюджет сам собою не наполнится. Пора бы, мол, прекратить кривляться и заняться делом по-настоящему.

А полномочия сутенеров, надо полагать, делегируют полицейским? Будут следить, чтобы "мальчиков и девочек не обижали", а права клиентов не нарушали. Почему бы и нет, если все законно?

И все у наших чиновников так! Европейский уровень жизни, к примеру, гражданам обеспечить и не умеют, и не стремятся. А вот проституцию или еще какую-нибудь глупость легализовать – это пожалуйста.

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Публикуется с согласия автора.