Если б я был султан. Почему путинская Россия завидует Турции Эрдогана

Почему я так много внимания уделяю Турции? Потому что Турецкая республика это опровержение РФ. Каждую отмазку, которой мы могли объяснить провалы нашей страны, турки разбивают в пух и прах. Невзирая на наши ракеты, просторы и ресурсы.

Когда у нас жевание соплей называют "международными отношениями" и утверждают, что это такой специальный дипломатический язык, то Турция делает наоборот, без стеснения декларирует свои интересы и побеждает.

Когда мы отказываемся от поддержки своих сторонников за рубежом, чтобы не нарываться на возмущение мирового сообщества, Турция вводит войска и мировое сообщество вынуждено подстраиваться.

Невозможен экономический подъем и запуск новых производств в стране периферийного капитализма? Пожалуйста! Автопроизводство, химия, оборудование в Турции — основные статьи экспорта. А легпром, кстати, стабильно снижается. Турки уже сами выводят производства в ЮВА.

Продвижение бизнеса за рубежом? В отличие от российских монополий, которые впустую тратят госсредства на внешних рынках, Турция выдвинула на передний край ассоциации малого и среднего бизнеса, и теперь турки получают даже строительные подряды в Московской области.

Санкции? Да плевать! Во время санкционного давления на турецкую экономику Эрдоган только активнее пер вперед.

Нехватка технологий? Ну, разработаем сами. Пять - десять лет и пойдет свое производство.

Коррупция и кумовство? Почему-то это очень мешает нам, а склонные от природы к этому турки все равно реализуют госпроекты, даже через фирмы родственников. Как вот с беспилотниками, которые производят родственники президента Эрдогана.

Мягкая сила? У нас, помню, была версия, что у России мягкая сила не работает потому, что работать может она только у стран Запада, с их уровнем жизни и привлекательностью иммиграции.

Но нет, оказывается за несколько лет, одними сериалами и культурными программами Турция стала землей обетованной для российских мусульман.

Что там еще нам мешает развиваться? Глобализация? НАТО? Внешнее управление? Предательство элит? Да у них там Хизмет во всех структурах власти, а Гюлен сидит в Америке. И ничего.

Каждую отмазку, которая используется для оправдания наших провалов, проверяйте на турках. И вы очень удивитесь! Окажется, что все хитрые планы и стратегические многоходовки это чистый треп.

Разочарование, да. Просто у наших начальников нет критериев эффективности, их работу не с чем сравнивать, разве с ними же, только в 90-е годы. Давайте, можем ставить в пример турок. Бусурман, шашлычников, помидорных султанов и тэдэ.

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